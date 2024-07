Tutti al mare, ma sempre con il telefono

Agosto è alle porte e ormai una scena accomuna la maggior parte delle spiagge italiane: tutti stanno con uno smartphone in mano

Un uomo fa una foto al tramonto sul mare - Foto Unsplash

Agosto è alle porte. E come ogni anno il popolo italico si mette in coda, percorre le autostrade da bollino rosso o nero e arriva, finalmente, alla meta. Montagna, mare, lago e qualcuno anche nelle città d’arte. Pochi, per la verità. Il rituale è sempre il solito: si arriva, si scaricano le valigie e poi si punta dritti verso la spiaggia, con tanto di dotazione al seguito. C’è chi si porta una valigia di creme solari, chi ventidue asciugamani, chi il cappello, chi le pinne e la maschera, chi il