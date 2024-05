Quella luce blu del cellulare che ci fa pensare sia mattina

Continuare a guardare lo smartphone prima di dormire è nocivo per il sonno, ma c’è un problema anche legato al colore

2 ' di lettura

Lo schermo di un cellulare (foto Unsplash)

Ho scritto la settimana scorsa di quanto il sonno possa soffrire la concorrenza del cellulare. E ho scritto che il primo motivo è che se lo guardo sto sveglio e non dormo. Piuttosto scontato direi. Ma poi c’è anche un altro effetto sul sonno, meno palese. Provate a pensare alla luce. Immaginatevi la sera. Se vi chiedessi di che colore è la luce della sera cosa vi viene istintivo rispondere? A me viene in mente il colore arancio, quello del focolare, o anche del tramonto. Per quanto solo istintiv