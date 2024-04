Quel tempo per la noia che non c’è più

Federico Vincenzi

Non riusciamo a stare due minuti senza telefono, con il quale occupiamo i nostri piccoli slot di silenzio

Siamo sempre più dipendenti dal nostro smartphone

Inutile girarci intorno: non riusciamo a stare due minuti senza telefono. Due, non dieci o venti, due! Non ci credete? Provate a pensare a quando siamo in coda, chessò, al supermercato, in posta o semplicemente stiamo aspettando il bus o la metro. Attorno a noi ci sono persone, colori, cose. Ma non le guardiamo, perchè bastano due o tre minuti di sosta per farci mettere la mano in tasca e prendere il telefono. Per fare cosa? Certo, talvolta magari leggiamo un importante messaggio o email di lavo