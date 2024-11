L’AI, il peso del bue e la «saggezza della folla»

Per spiegare cos’è l’intelligenza artificiale bisogna fare un salto indietro nel tempo di un secolo. In un mercato del bestiame

3 ' di lettura

Intelligenza artificiale - © www.giornaledibrescia.it

Partiamo - nel nostro viaggio nel pianeta AI - con la domanda per eccellenza: cosa è l’Intelligenza artificiale? Ci sono decine di definizioni, tecniche, legali e anche fantasiose. Tutte più o meno azzeccate, ma anche no. Di fatto siamo di fronte ad una tecnologia che ha accelerazioni improvvise, almeno per il pubblico, accelerazioni che portano cambiamenti radicali. Chi (addetti ai lavori a parte, e comunque non tutti) avrebbe per esempio pensato, tre anni fa, a ChatGPT o ad altri modelli gener