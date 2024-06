La nazionale che non va e i campetti che non ci sono

Federico Vincenzi

I bambini non giocano più, salvo un paio di ore a settimana alla scuola calcio. Perché? Troppo telefono, poca attività all'aria aperta

3 ' di lettura

I bambini giocano sempre meno a calcio e passano sempre più tempo sul divano con lo smartphone

Cosa c'entra la nazionale che non azzecca due passaggi con Obesi Digitali? Tanto, molto più di quanto pensiamo. Ci sono, lo sappiamo bene, circa sessanta milioni di commissari tecnici. Io faccio parte di questo grande gruppo di esperti autocertificati. E la mia parola, quindi, vale molto poco. Però ci sono fior di campioni che hanno le idee chiare e condividono una chiara idea: la crisi del calcio italiano parte dai campetti, che non ci sono. O se ci sono restano deserti. I bambini non giocano p