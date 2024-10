Imparare a cavalcare l’intelligenza artificiale

L’Ai è un’onda. Avete presente i «cavalloni» al mare? Divertentissimi, ma anche pericolosi. La differenza sta nel modo in cui li affronti

2 ' di lettura

Un'onda - Foto unsplash.com/

Intelligenza artificiale. Se ne parla tantissimo. Se ne userà a tonnellate (e già se ne usa, anche dove non ce ne accorgiamo). Siamo di fronte ad una svolta storica, epocale. Sundar Pichai, amministratore delegato di Google sostiene che quella dell’intelligenza artificiale, che d’ora in poi anche noi chiameremo AI, è una rivoluzione vera e propria, tale da portare nella storia dell’umanità cambiamenti tali da far impallidire fuoco, ruota ed elettricità tutti insieme. «Non cadiamo nel tranello de