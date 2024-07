Gobbi digitali e mal di collo

Siamo sempre più piegati sullo smartphone e la postura ha conseguenze non solo sul fisico

2 ' di lettura

Una ragazza con lo smartphone - Foto Unsplash

Capita che uno dei nostri figli, o dei giovani, dica che ha male al collo. La nostra prima reazione è sempre la solita: un misto tra l’atteggiamento fiero del boomer che una volta «saltava i fossi per lungo» e quello di chi compatisce queste generazioni che invece si portano già in adolescenza i malanni dei quarantenni. Ma a parte questo primo momento in cui lasciamo ragionare la pancia, ci sono dei motivi per cui i giovanissimi soffrono dolori che noi, alla loro età, nemmeno sapevamo che esiste