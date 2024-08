Come chiedi perdono?

Non è sufficiente un messaggio: serve la voce, serve lo sguardo, serve potersi abbracciare

C’è un’invenzione, o forse la potremmo chiamare scoperta, che secondo me ha davvero cambiato la storia. No, non sto parlando della ruota o del fuoco e, sia chiaro, nemmeno dell’intelligenza artificiale. Certo, novità mica da poco, ma quella che ho in mente è l’unica che davvero nella storia - piccola o grande che fosse - quando è stata usata ha cambiato gli eventi solo in meglio. Sempre. Sto parlando del perdono. Quella luminosa capacità di andare oltre il torto, di accettare l’altro anche quand