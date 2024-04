Ai nostri figli diamo il telefono prima delle chiavi di casa

L’età media di consegna del primo cellulare, in Italia, è otto anni, mentre quella delle chiavi è dodici

2 ' di lettura

Telefonino e chiavi di casa adagiati sullo stesso tavolo - Foto Unsplash

Ho letto alcune settimane fa una statistica. L’argomento era l’uso del cellulare, tanto per cambiare. Ebbene, c'era scritto che l’età media di consegna del primo cellulare, in Italia, è otto anni. Otto. Prima riflessione: otto è l’età media, non quella minima. Il che vuol dire che ad alcuni bambini (bambini!) viene dato addirittura prima, ad altri dopo. Ora, per capire, pensiamo ad un altro dato: dodici anni. Perché cito questa età? È l’età media in cui vengono consegnate per la prima volta le c