Un paradiso floreale sulle rive del Garda

Ha aperto al pubblico TulipGarda, il primo giardino di tulipani sul Lago di Garda. Situato a pochi passi dalle rive del lago, nella suggestiva località di Pratello a Padenghe sul Garda, questo colorato angolo di natura offre ai visitatori l'opportunità di immergersi in una distesa di fiori dai colori sgargianti e dal profumo avvolgente.

Con 230mila bulbi di 45 varietà diverse di tulipani provenienti dall’Olanda, il giardino promette di stupire e incantare i suoi visitatori con uno spettacolo floreale mozzafiato. La fioritura, prevista a partire dal mese di aprile, si estenderà per 4-5 settimane, regalando un mese abbondante di raccolta agli amanti della natura.

Sì, perché TulipGarda non è soltanto un luogo di contemplazione, ma anche di svago e divertimento per tutta la famiglia. L'ingresso al campo richiede l'acquisto in loco di un "Buono raccolta" al costo di 6€ a persona, che consente di raccogliere fino a 4 tulipani durante la visita (per ogni fiore extra la tariffa è di 1€ aggiuntivo). I bambini sotto il metro di altezza possono accedere gratuitamente all'area. Grazie alla collaborazione con la rinomata cantina Opera Roses, inoltre, i visitatori hanno l'opportunità di gustare deliziosi aperitivi con vista sul campo di tulipani, immergendosi completamente nella rilassante atmosfera dell'ambiente circostante. Nell’area ristoro vengono serviti prodotti agricoli a chilometro zero provenienti dall’Azienda Agricola Pratello.

Ma le sorprese non finiscono qui: TulipGarda si rivolge anche ai più piccoli, offrendo loro un'area relax dove potranno divertirsi a stretto contatto con la natura, con giochi in legno realizzati artigianalmente da professionisti locali. La possibilità di acquistare e consumare sul posto zucchero filato e pop corn completa l’esperienza a misura di bambino.

Attività ricreative e impegno sociale

Per arricchire ulteriormente l'esperienza degli avventori, TulipGarda ha preparato un calendario di attività e corsi collaterali alla raccolta che spaziano dalle arti visive al benessere psicofisico.

Quest'anno, i visitatori avranno l'opportunità di partecipare a corsi di pittura e composizione floreale, nonché a sessioni pratiche di Earthing and Animal Flow con una professionista del settore, che consentiranno loro di riconnettersi con la natura in modo profondo e armonioso.

Inoltre, TulipGarda conferma la sua collaborazione con i ragazzi di Anffas Desenzano, che contribuiranno attivamente ai lavori di manutenzione del campo, garantendo così un'esperienza inclusiva e solidale per tutti i visitatori. Nella giornata del 20 aprile, TulipGarda collaborerà con Le Donne del Vino e La Rete di Daphne, destinando una percentuale dei ricavi della giornata a quest'ultima associazione impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne.

Il campo di TulipGarda rimarrà aperto sette giorni su sette, con orari differenziati per garantire la massima fruibilità ai visitatori. Il costo del "Buono raccolta" è di 6€ e consente la raccolta di 4 tulipani a scelta fra tutti quelli presenti nel campo. I bambini sotto il metro di altezza sono esentati dal pagamento. È disponibile un’area di parcheggio non custodita a circa 200 metri di distanza dal campo.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.passeggero.eu, chiamare lo 030 990 7005 o scrivere a eventi@passeggero.eu.