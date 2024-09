Un, due… Tramschool!

Il 2024 è l’anno in cui si entra nel vivo del nuovo importante capitolo della storia del trasporto pubblico bresciano: la realizzazione di una linea tranviaria elettrica che potenzierà ulteriormente il sistema di mobilità integrata presente in città.

Un pensiero va quindi immediatamente ai bambini e ai ragazzi di oggi che, domani, saranno tra i principali utilizzatori del tram e ai quali si vuole consegnare una città più bella, moderna e sostenibile.

Per far sentire i più piccoli fin da subito protagonisti in prima persona di questa grande trasformazione, è stato organizzato un grande evento domenica 22 settembre 2024, ultima giornata della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

La giornata prenderà il via alle ore 10.00 in cinque parchi cittadini che si trovano lungo il percorso che il tram seguirà (Parco di Chiesanuova, Parco del Pescheto, Campo Marte, Parco Muro di Berlino e Parco delle Stagioni) dove i bambini potranno partecipare ad una prima attività che anticiperà i giochi del pomeriggio.

Nel pomeriggio appuntamento per tutti in Piazza Loggia dove dalle ore 15.30 alle ore 18.30 prenderà vita un grande gioco di simulazione che permetterà ai piccoli partecipanti di ripercorrere il futuro tracciato del tram divertendosi.

Sarà possibile disegnare e costruire coi mattoncini il proprio tram personale e, dopo aver ricevuto un biglietto simbolico che permetterà di salire a bordo, seguire il percorso del tram fermandosi a giocare in 5 fermate tutte da scoprire!

I bambini potranno partecipare ad una sorta di memory per i più piccoli, guidare il tram facendo salire e scendere i passeggeri, giocare coi suoni della città e dei mezzi di trasporto, scendere dal tram e provare biciclette speciali a loro misura e riempire d’aria un mappamondo gonfiabile per ridare aria al nostro pianeta, scegliendo se partecipare a tutte le attività proposte o solo a quelle che piacciono di più

E alla fine a tutti i piccoli partecipanti verrà dato un piccolo gadget di ricordo, con un omaggio aggiuntivo a chi avrà partecipato anche alle attività del mattino nei parchi.

L’evento è dedicato a bambini e bambine dai 4 anni, è gratuito e ad ingresso libero, ed è il primo del progetto TramSchool che, in collaborazione con CAUTO, coinvolgerà le scuole della città durante l’Anno Scolastico 2024/2025.

Per maggiori informazioni: comunicazione.tram@bresciamobilita.it