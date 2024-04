Tutti in sella: riparte la stagione del mototurismo e dello sport

È tornata la bella stagione e gli amanti delle due ruote sono pronti a rimettersi in viaggio per andare a caccia di paesaggi meravigliosi in sella alla propria fedele compagna. Al loro fianco, come sempre, c'è Canella Moto, il negozio specializzato più ampio d'Italia che ormai da diversi anni rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che condividono la passione per il mondo del motorbike. Dal mototurismo agli articoli sportivi, dall'abbigliamento tecnico al merchandising, fino agli strumenti tecnologici di ultima generazione: tutto ciò che ruota attorno al mondo delle due ruote trova il proprio posto nello showroom di Castel Mella, gestito da uno staff di professionisti che ha fatto del motociclismo la propria passione prima ancora che la propria professione. Nella moderna sede di via Quinzano 90 trovano spazio migliaia di articoli, tra capi di abbigliamento tradizionali e versioni casual per soddisfare le esigenze dei motociclisti di oggi, oltre a un vasto assortimento di accessori delle migliori marche, ma anche idee regalo e un reparto interamente dedicato all’equipaggiamento femminile: un vero e proprio «paradiso del motociclista» in cui gli appassionati possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per coltivare la propria passione in totale sicurezza.

Stile e sicurezza nell'assortimento dello showroom

Il mercato dell'abbigliamento tecnico per motociclisti è in costante evoluzione, e Canella Moto è da sempre in prima linea nell'offrire prodotti che garantiscano il massimo della sicurezza senza compromessi. Ogni capo, dai caschi agli stivali, è progettato con l'obiettivo di offrire la massima protezione in caso di incidente, senza trascurare comfort e stile. La vestibilità è cruciale: il personale esperto che opera presso lo showroom di Castel Mella è sempre pronto ad assistere i clienti nell'individuare la soluzione ideale, garantendo che ogni capo aderisca perfettamente al corpo e assicuri una guida il più possibile priva di rischi.

Provare l'abbigliamento tecnico direttamente in negozio, prima di effettuare l'acquisto, è fondamentale al fine di individuare subito eventuali difetti, verificare la vestibilità del capo e scegliere la taglia più adatta. Inoltre, il fitting in negozio consente di verificare la qualità del prodotto: si possono toccare con mano i materiali, le giunzioni, le imbottiture e tutti gli elementi che compongono l'articolo per valutare la resistenza e la durata nel tempo.

La sicurezza si estende anche al mondo dell'abbigliamento casual da moto, unendo funzionalità e stile in un connubio vincente. Sempre più spesso, infatti, la moto viene utilizzata per muoversi in città e raggiungere la sede di lavoro o svolgere commissioni di vario genere. In queste occasioni, l’abbigliamento tecnico tradizionale può risultare troppo appariscente e addirittura fastidioso se indossato per tutta la giornata. Sempre più appassionati scelgono quindi di optare per l’innovativo abbigliamento casual da moto, che coniuga la resistenza e l’aderenza dei capi tecnici con il comfort tipico dell’abbigliamento di tutti i giorni. Questa soluzione, proposta con forza crescente dalle principali aziende produttrici di abbigliamento specializzato, avvicina ancora di più la passione per le due ruote alla quotidianità del lavoro e del tempo libero, facendo della moto un alleato prezioso in qualsiasi circostanza.

Non solo abbigliamento: Canella Moto diventa rivenditore

Dopo anni di impegno al servizio dei motociclisti, Canella Moto ha deciso di raddoppiare gli sforzi allargando il campo di attività: dallo scorso luglio, infatti, il negozio è diventato rivenditore ufficiale della nuovissima VARG by Stark Future, la moto da cross elettrica più performante sul mercato. Con 80 cavalli di potenza al servizio delle avventure offroad e una distribuzione del peso ottimizzata, la Stark VARG cambia le regole della guida elettrica fuoristrada offrendo agilità di guida e prestazioni al top della categoria.

Chi desidera scoprirla dal vivo può recarsi presso lo showroom di Castel Mella per toccare con mano le qualità di questo mezzo innovativo, oppure consultare il sito www.canellamoto.it alla sezione Canella Moto per StarkFuture!, dove è presente un video dimostrativo che mette in evidenza le caratteristiche del mezzo.



Offerte imperdibili su tutte le collezioni

Qualità, sicurezza, stile, ma anche tanta convenienza. Il reparto outlet di Canella Moto è ricco di offerte per fare affari d'oro, con prezzi scontatissimi sulle vecchie collezioni e promozioni speciali su prodotti di marchi selezionati. Fino al 50% sulla gamma di caschi Just1 e sulla collezione Primavera 2024 a marchio Dainese, oltre a un ampio catalogo di accessori scontati acquistabili sia in negozio che online.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di capi e accessori, o sulle caratteristiche della nuova VARG by Stark Future, consultare il sito www.canellamoto.it o chiamare lo 030 358 1237.