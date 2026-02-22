Trent’anni di eccellenza nella chirurgia oculistica a Brescia

Quest’anno STAR 9000, punto di riferimento per l’oculistica a Brescia, festeggia 30 anni di attività. Tre decenni dedicati alla cura della vista, durante i quali la tecnologia si è evoluta in modo straordinario, ma la missione del centro oculistico è rimasta la stessa: migliorare la potenzialità visiva di ogni paziente.

In occasione di questo importante anniversario, vogliamo ripercorrere due dei pilastri che hanno reso STAR 9000 un'eccellenza sul nostro territorio: la chirurgia refrattiva e la chirurgia della cataratta.

Dire addio a occhiali e lenti a contatto con la chirurgia refrattiva

Per molti, svegliarsi al mattino e vedere chiaramente il mondo senza dover cercare sul comodino gli occhiali o applicare le lenti a contatto è un sogno. Presso STAR 9000, grazie alla chirurgia refrattiva, questo sogno diventa realtà ogni giorno.

La chirurgia refrattiva è la soluzione per correggere tutti i difetti visivi (miopia, ipermetropia, presbiopia e astigmatismo). Grazie alle tecnologie di ultima generazione, l’intervento è rapido e indolore, viene eseguito in regime ambulatoriale e consente di tornare alle proprie attività quotidiane e sportive in brevissimo tempo. Il trattamento è personalizzato e viene pianificato sulla conformazione dell’occhio, unica in ogni paziente.

In trent’anni migliaia di persone hanno scelto STAR 9000 per rivoluzionare la propria vita, riscoprendosi liberi di vedere senza occhiali e lenti a contatto.

Ritrovare la propria indipendenza grazie alla chirurgia della cataratta

Con il passare degli anni, è naturale che il nostro cristallino perda trasparenza: la cataratta è una condizione che rende la vista appannata, i colori meno vividi e la guida notturna difficoltosa.

A STAR 9000 l’intervento di cataratta può essere eseguito con l’ausilio del laser a femtosecondi, che garantisce maggiore precisione e un minor trauma dei tessuti oculari. Inoltre è possibile correggere contemporaneamente anche i difetti di vista, attraverso la sostituzione del cristallino naturale con un cristallino artificiale che possa soddisfare le esigenze del paziente.

Centro oculistico di riferimento a Brescia da 30 anni

Trent’anni di esperienza permettono di gestire ogni intervento con la massima precisione e serenità per il paziente. Dare importanza alla salute dei propri occhi, a partire dalla prevenzione, può rivelarsi una scelta molto saggia, perché vedere bene significa vivere meglio.

Per informazioni e prenotazioni, visita il sito www.star9000.it o contatta direttamente la sede in via Corfù 71 a Brescia chiamando il numero 030 2420180.