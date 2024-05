Torri Solare, il fotovoltaico oltre lo standard

Per avere successo nel mercato del fotovoltaico è necessario realizzare solo prodotti di qualità. È proprio ciò che fa ogni giorno Torri Solare, marchio che da poco ha assunto la denominazione di Torri. Beyond Ordinary Solar, anche nell'ottica di una futura internalizzazione. L'azienda, nata nel 2007 a Quinzano è oggi attiva nel nuovo stabilimento di Manerbio, un riferimento per il territorio sotto il profilo della tecnologia. L'impresa è esperta nella creazione di soluzioni di alta gamma per il settore fotovoltaico, pensate per gli installatori di fascia premium, oltre quindi il comune standard di mercato.

A caratterizzare Torri Solare è l'attenzione nei confronti della qualità, dell'innovazione continua e di un servizio di altissimo livello.

Spazio all'innovazione

«Il nostro obiettivo è sviluppare e processi per rispondere alle esigenze reali dei nostri clienti - sottolinea Michele Torri, presidente dell'azienda -. Negli ultimi anni abbiamo progettato nuovi processi di produzione, definendo nuovi standard e ottenendo migliori risultati in termini di performance e qualità delle lavorazioni». Tra pochi mesi Torri Solare potrà contare inoltre su una linea produttiva all'avanguardia, alimentata esclusivamente tramite energia rinnovabile. «La nostra nuova linea di assemblaggio - prosegue Torri -, progettata e pensata internamente, sarà avviata a settembre 2024 e ci consentirà la massima flessibilità e il miglioramento delle tempistiche di produzione».

L'avvio della nuova linea produttiva di Manerbio permetterà di rispondere al meglio alle richieste del nuovo decreto Industria 5.0, permettendo al contempo di triplicare il volume di vendita. Sarà inoltre un modo per attenersi al Piano Transizione 5.0. All'interno della linea lavoreranno 20 nuovi dipendenti, mentre la produzione riguarderà pannelli fotovoltaici con tecnologia Top ed efficienza di cella incrementata del 23,5%.

Il nuovo spazio si trova all’interno del polo tecnologico di via Cremona, che ha richiesto un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

«Grazie al nuovo impianto per la produzione di pannelli fotovoltaici altamente tecnologico saremo in grado di produrre fino a 70 MW, pari a circa 150mila moduli annui - sottolinea a riguardo Michele Torri -. Siamo orgogliosi di avviare questa nuova produzione. I nostri pannelli fotovoltaici made in Italy rientrano nel decreto 5.0. Si tratta di prodotti di alta gamma: celle con tecnologia Top con vetro antigrandine dallo spessore di 4 millimetri ed efficienza elevata».

Un'opportunità da cogliere

Parlare di Piano Transizione 5.0 significa invece fare riferimento a un supporto per le imprese che desiderano investire nel campo dell'innovazione, oltre che della transizione digitale ed ecologica. Le spese agevolabili dovranno essere state sostenute tra l'1 gennaio e il 2024 e il 31 dicembre 2025 e sono previste aliquote diverse. Si può ottenere fino al 45% di sconto per investimenti sino a 2,5 milioni di euro, il 25% per quelli tra 2,5 e 10 milioni e il 15% per chi investe somme tra 10 e 50 milioni di euro. L'ottenimento dello sgravio massimo passa dalla riduzione di almeno il 10% dei consumi nell'intera struttura produttiva, o di almeno il 15% nello specifico processo produttivo interessato dagli investimenti.

Un'ampia offerta

«Torri Solare non si limita a proporre prodotti e soluzioni, ma vuole fornire ai suoi clienti una vera e propria esperienza - continua il titolare dell'impresa -. Torri è di fatto un unico brand di prodotto competitivo, dal pannello all'elettronica, con un post vendita integrato». Tutto ciò, ovviamente, va a beneficio dei clienti dell'azienda. Sono diversi i settori in cui ci si può affidare a Torri Solare: dall'agrisolare con soluzioni personalizzate su tetto, per arrivare al comparto industriale: qui, in particolare, puntare sul fotovoltaico permette di efficientare i costi di produzione.

Affidarsi a Torri Solare significa non solo poter contare su impianti fotovoltaici di grande qualità ma anche su prodotti e soluzioni elettroniche frutto delle attività di ricerca e sviluppo interne, affiancate dal lavoro sul campo. «Abbiamo lanciato inoltre il segmento "Inverter ibridi" fino a taglie industriali. Il lancio ufficiale di tutti i nuovi prodotti è avvenuto durante l'evento Key Energy - afferma Michele Torri - e il primo lotto di fine 2023 è andato esaurito in poche settimane».