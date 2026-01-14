Torri Panorama, il progetto residenziale che ridefinisce Brescia 2

A Brescia 2 è in corso una trasformazione che sta modificando in modo progressivo il volto del quartiere. Un’area nata e cresciuta con una forte vocazione direzionale, oggi è interessata da interventi che puntano a riequilibrare funzioni, servizi e qualità degli spazi urbani. In questo contesto si inserisce Torri Panorama, il progetto residenziale che Intesa Commerciale ha scelto di presentare come una delle operazioni più significative di questa fase di cambiamento.

L’intervento porterà nuove abitazioni in una zona finora caratterizzata soprattutto dalla presenza di uffici, contribuendo a rendere il quartiere più articolato e vicino alle esigenze di chi vive la città ogni giorno. Le due torri sorgeranno tra via Sostegno e via Nenni, in una posizione che consente affacci aperti verso la Maddalena, il centro storico e il distretto direzionale. Una collocazione strategica, ben collegata alle principali direttrici cittadine e ai servizi, che rafforza l’interesse dell’operazione.

Il progetto architettonico è firmato dallo studio B+MA, con realizzazione affidata all’Impresa Girelli. L’impostazione utilizza volumi puliti e un disegno ordinato, con piani regolari e una chiara attenzione alla vivibilità degli spazi. Le logge ampie caratterizzano gli edifici e diventano un elemento centrale del progetto, pensate come estensione degli ambienti interni e come filtro tra abitazione e paesaggio urbano. Gli ingressi sono definiti da hall con vetrate rialzate, che portano luce naturale nelle parti comuni e qualificano l’accesso agli edifici.

La scelta di Intesa Commerciale di seguire e presentare Torri Panorama nasce dalla solidità dei promotori e dalla coerenza dell’intervento con l’evoluzione in corso a Brescia 2. Il quartiere sta vivendo una fase di ridefinizione che punta a una presenza più equilibrata tra residenze, servizi e attività professionali. L’introduzione di nuove abitazioni contribuisce a rafforzare questa direzione, ampliando l’offerta e rendendo l’area più adatta a un uso quotidiano, non solo lavorativo.

Un aspetto centrale del progetto è l’attenzione al green e alla sostenibilità, intesi come elementi strutturali dell’intervento e non come semplici richiami formali. Le Torri Panorama adottano un sistema basato su pompe di calore geotermiche, che alimentano il riscaldamento e il raffrescamento a pavimento degli alloggi. A questo si affiancano pannelli solari installati in copertura, destinati a supportare le utenze comuni e a ridurre il ricorso alle fonti energetiche tradizionali.

L’acqua utilizzata dal sistema geotermico viene raccolta e riutilizzata per l’irrigazione delle aree verdi attraverso apposite vasche di accumulo. Questa soluzione consente di limitare gli sprechi e di contenere in modo significativo i costi di gestione, che risultano tra i più bassi nel panorama cittadino. Un approccio che unisce attenzione ambientale ed efficienza, con benefici diretti sulla gestione quotidiana degli edifici.

Dal punto di vista costruttivo, la struttura è in calcestruzzo armato con solai alleggeriti. Questa scelta permette di ottenere ambienti interni ampi, privi di pilastri centrali e facilmente organizzabili secondo le diverse esigenze abitative. Le pareti sono isolate e dotate di contropareti che migliorano il comfort acustico, mentre la ventilazione meccanica assicura un ricambio d’aria costante senza dover aprire le finestre, contribuendo alla qualità degli ambienti interni.

Il complesso è organizzato attorno a un parco privato centrale, con percorsi, aiuole e zone verdi che collegano e separano le due torri. Questo spazio non è solo un elemento paesaggistico, ma diventa parte integrante dell’esperienza abitativa, offrendo un’area protetta e curata che dialoga con le terrazze e le parti comuni.

Gli alloggi delle Torri Panorama, proposti da Intesa Commerciale, spaziano dai bilocali ai quadrilocali, fino agli attici ai piani più alti. Le metrature sono organizzate in zone giorno luminose, con accesso diretto alle terrazze profonde, pensate come veri ambienti aggiuntivi. Le camere sono distribuite in modo razionale e le finiture possono essere personalizzate, consentendo di adattare gli spazi alle diverse esigenze.

Ogni unità dispone di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, ventilazione meccanica e predisposizione per sistemi domotici e antifurto. Completano l’offerta box, cantine e l’accesso al parco privato che collega le due torri. La vicinanza ai servizi, ai collegamenti e alla zona direzionale rende il complesso adatto a famiglie, professionisti e a chi desidera abitare in città in spazi moderni e ben organizzati.

Per Davide Malcisi, consigliere di Class Building, «il progetto combina terrazze generose, attenzione alla luce naturale e un parco centrale che diventa il cuore del complesso. La posizione garantisce collegamenti rapidi con le principali direttrici e con i servizi della zona direzionale, elemento che aumenta l’interesse dell’iniziativa». Il coinvolgimento di Intesa Commerciale conferma il valore attribuito all’intervento e il suo ruolo nel percorso di trasformazione di Brescia 2, portando nuove opportunità abitative in un punto strategico della città.