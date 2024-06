The Longevity Suite, un’oasi per far respirare l’organismo

L’estate ha appena invaso le nostre giornate, le ferie sembrano dietro l’angolo ma c’è ancora da lavorare. E dopo un anno di fatica, l’organismo può chiedere a gran voce una pausa. In questi casi, non c’è niente di meglio di The Longevity Suite, il luogo ideale nel quale prendersi cura della propria salute: il più evoluto network di biohacking & antiage city clinic europeo può vantare una sede anche a Brescia, in Corso Magenta 27E, dove andare alla ricerca dell’equilibrio giusto tra salute, energia mentale e bellezza esteriore.

Grazie alle conoscenze dei professionisti di The Longevity Suite è possibile sottoporsi a un trattamento personalizzato, studiato nei minimi dettagli partendo da un check-up iniziale effettuato a titolo gratuito. Lo scopo è semplice: portare le persone a vivere meglio e più a lungo, nell’ambito di una vita sana, dimenticando lo stress e gli acciacchi che possono essere generati da uno stile di vita sempre più frenetico. All’interno del team di professionisti trova spazio anche un nutrizionista, fondamentale per trasmettere uno stile di vita basato su un corretto regime alimentare, parte integrante del percorso di The Longevity Suite. Il servizio di punta riguarda i trattamenti relativi all’esposizione al freddo, che vanno ben oltre la Cryosuite Total Body, il trattamento che prevede la permanenza di tutto il corpo in una camera fredda, con temperature tra i -85°C e i -95°C, per un intervallo di tempo tra i tre e i cinque minuti.

Esiste infatti la possibilità di sottoporsi a un trattamento relativo a una determinata parte del corpo, sottoposta a una temperatura di -32°C per pochi minuti: le basse temperature localizzate migliorano la microcircolazione e danno ossigeno ed elasticità alla pelle oggetto del trattamento. Si tratta della Cryosuite Local, perfetta per donare luce alla pelle non necessariamente del viso ma anche di altre parti del corpo. Molto apprezzato dai clienti è anche l’Ultrashape, un trattamento specifico per il rimodellamento di aree localizzate del corpo grazie alla luce infrarossi che riscalda gli adipociti in profondità, la radiofrequenza che stimola un’azione tonificante e il vacuum che migliora il drenaggio linfatico. La combinazione di infrarossi, radiofrequenza e vacuum aiuta a migliorare l’aspetto della cellulite nelle zone trattate e l’effetto di queste tecnologie combinate contribuisce ad aumentare l’elasticità della pelle.

Nel centro di Corso Magenta 27E è possibile sottoporsi anche all’UltraTone & Muscle, che sfrutta l’elettromagnetismo ultrafocalizzato per stimolare profondamente i muscoli di addome, glutei, gambe e braccia, mirando ad attivare e rafforzare la muscolatura in queste aree specifiche. Le intense contrazioni muscolari possono infatti migliorare il flusso sanguigno e linfatico nell’area trattata, potenzialmente migliorando la circolazione e la stimolazione attiva la produzione di endorfine, promuovendo una sensazione di benessere e riducendo lo stress.

The Longevity Suite Brescia offre inoltre dei percorsi mirati, i cosiddetti Longevity Experiences, che abbinano diversi trattamenti e permettono di immergersi nel mondo di The Longevity Suite, uscendone rigenerati a livello fisico e mentale. Richiedendo una consulenza con gli esperti longevity del centro bresciano è inoltre possibile modellare il percorso in base alle proprie esigenze, riuscendo così a vivere un’esperienza irripetibile.