Tecniche odontoiatriche moderne per una dentatura splendente

Da sinistra, il dottor Andrea Coccoli, il dottor Nicolò Coccoli e il dottor Andrea Leone

Tecniche innovative per il benessere orale

Aver voglia di sorridere, ma sentirsi inadatti per poterlo fare. Quella di provare disagio per il proprio sorriso è un’esperienza comune, che durante il periodo di Covid ha spinto tanti a rivolgersi a studi odontoiatrici proprio al fine di migliorare l’aspetto estetico dei denti e farsi trovare pronti, sicuri di sé e con maggiore autostima alla ripresa dei rapporti sociali.

Secondo un sondaggio sul benessere orale, il desiderio principale delle persone è avere denti bianchi, simbolo di salute e bellezza. Al secondo posto, emerge la volontà di avere una dentatura allineata. Al fine di soddisfare questi desideri, i progressi dell’odontoiatria moderna hanno introdotto soluzioni estetiche sempre meno invasive: se in passato il rifacimento estetico e funzionale del sorriso richiedeva la limatura dei denti per inserire corone o ponti, oggi, in molti casi, le faccette dentali possono essere applicate senza dover sacrificare il dente, grazie a un approccio additivo.

Piani di trattamento personalizzati

Le soluzioni per soddisfare le richieste estetiche dei pazienti sono molteplici: sbiancamento, faccette dirette o indirette, ortodonzia estetica, restyling dell’architettura gengivale, impianti, ecc. In molti casi, questi trattamenti vengono combinati con una riabilitazione complessiva.

Ne parliamo con il dottor Nicolò Coccoli, odontoiatra bresciano, focalizzato su estetica dentale, protesi dentale, implantologia e gnatologia: «Ogni piano di trattamento estetico è sempre correlato alla funzione masticatoria, è individualizzato e richiede uno studio analitico e una valutazione mirata per avere una diagnosi il più completa possibile», spiega il dottor Coccoli.

Il punto di partenza di una riabilitazione estetica è la raccolta di informazioni, ossia l’anamnesi del paziente. Ogni paziente, durante la prima visita, viene analizzato in base alle predisposizioni individuali e inserito in un protocollo iniziale che prevede la terapia causale (comprendente un’igienizzazione settoriale e profonda per ridurre drasticamente la carica batterica del cavo orale e l’insegnamento di una tecnica personalizzata per mantenere lo standard di igiene raggiunto), l’indagine radiografica (status Rx, Opt, Tc Cone Beam secondo le necessità del trattamento) e infine la visita finale, eseguita grazie all’ausilio di moduli (Kois protocol) in cui il paziente viene sottoposto a domande mirate basate su evidenze scientifiche, suddivise in anamnesi medica e odontoiatrica.

Grazie alle risposte del paziente, alla raccolta dei dati clinici e all’esame obiettivo del cavo orale e delle radiografie, si otterrà una diagnosi completa e si potranno proporre le soluzioni più adeguate alle esigenze del paziente.

Gli interni del Centro di Odontoiatria Avanzata

Sbiancamento dentale con il protocollo americano

Quello usato dai dottori Coccoli è un protocollo di sbiancamento americano in cui il gel utilizzato ha pH neutro, è gluten free, non è dannoso per il tessuto dentale, produce una sensibilità minima ma nella maggior parte dei casi nulla, i denti naturali non risulteranno mai finti ma solamente più belli grazie al colore più bianco, raggiunge fino a 16 gradi di sbiancamento e il risultato si ottiene anche senza limitazioni delle proprie abitudini (ovvero senza rinunciare a caffè, tè o sigarette).

Ottenuta la gradazione di bianco desiderata, il paziente è sottoposto a un protocollo di mantenimento a casa personalizzato e sporadico.

Protocollo di sbiancamento americano

I casi clinici

Sbiancamento – Caso 1

Caso clinico trattato con il protocollo di sbiancamento americano in cui l’obiettivo era un sorriso bianchissimo e soprattutto uniforme su tutti i denti. Da notare la discromia dell’incisivo centrale superiore prima del trattamento.

Sbiancamento – Caso 2

Caso clinico che riguarda una donna con un sorriso già gradevole ma che aveva sempre desiderato di avere i denti più bianchi. In passato aveva già provato delle procedure di sbiancamento senza mai trovare soddisfazione in termini di risultato e durata. In due settimane di protocollo di sbiancamento americano ha raggiunto il colore bl2, colore molto bianco e stabile.

Faccette – Caso 1

Paziente di 44 anni in cui con 10 faccette superiori e protocollo di Sbiancamento Americano a carico dell’arcata inferiore ha migliorato il suo sorriso, ripristinando una corretta armonia delle linee dentali e delle parabole gengivali (è stata corretta l’architettura gengivale soprattutto sull’incisivo laterale). Migliorato il colore restando naturale.

Faccette – Caso 2

Caso clinico in cui la paziente voleva raggiungere un risultato eccellente con mezzi non invasivi in termini di colore, gestione degli spazi e valorizzazione delle forme. Con le faccette dentali in ceramica tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, ottenendo molta più sicurezza nel sorridere (visto che lo spazio anteriore le creava disagio).

Ortodonzia e sbiancamento

Caso di una ragazza con severo disallineamento dentale gestito con allineatori trasparenti. In circa 12 mesi di trattamento i denti sono stati portati nella giusta posizione. Nella seconda foto a trattamento ortodontico concluso, si è effettuata una revisione estetica delle forme dentali e degli angoli incisali ed in seguito il protocollo di sbiancamento americano per uniformare e schiarire il colore.

Il Centro di Odontoiatria Avanzata si trova in Via Divisione Tridentina, 54, Brescia (Direttore Sanitario Dott. Nicolò Coccoli, iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia n.00547, Robidoctor Srl, autorizzazione sanitaria 0133698 del 29/09/2011)

Prenota la tua visita, chiamaci al numero 030 221008

Instagram e Facebook: centrodiodontoiatriaavanzata

Per maggiori informazioni visita il sito web www.centrodiodontoiatriaavanzata.it