Techne: innovazione e futuro al NOI Techpark di Bolzano

L’apertura della nuova sede di TECHNE al NOI Techpark di Bolzano rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita di TECHNE. «Non si tratta solo di un’espansione - dichiara Davide Peli, Amministratore Delegato di TECHNE – ma di un’opportunità per innovare e dare stimolo ai giovani talenti».

Il NOI Techpark è più di un prestigioso hub tecnologico: è un epicentro di innovazione, dove le idee prendono forma e i giovani trovano opportunità per crescere.

Investire nei talenti emergenti è al centro della filosofia di TECHNE. L’azienda collabora, infatti, con istituti tecnici e università per creare ponti tra il mondo scolastico e quello lavorativo, e sostiene start-up innovative come Prospecto e partnership con progetti innovativi come Smart Future Academy.

Iniziative che dimostrano l’impegno di TECHNE nella formazione e valorizzazione della futura generazione di professionisti.

Un'azienda in continua crescita

Con oltre 16 anni di esperienza, TECHNE si distingue nel settore della metrologia integrata per le sue soluzioni complete e precise nell’ambito della taratura, misurazioni 3D, tomografia e prove di prodotto, offerte attraverso cinque laboratori all'avanguardia. L’attenzione alla qualità e ai dettagli le consente di affrontare con successo sfide in ambiti diversi, come automotive, farmaceutico e siderurgico, consolidando così una posizione di leadership nel mercato.

Oltre all'innovazione tecnologica, TECHNE si dedica alla sostenibilità. La nuova sede a Rezzato, in costruzione, utilizzerà pannelli solari, sonde geotermiche e sistemi di riutilizzo dell’acqua piovana per ridurre il consumo energetico del 40% rispetto agli standard tradizionali.

Fortemente radicata nella comunità bresciana, TECHNE sostiene, inoltre, iniziative locali e sportive come la fiera del libro Librixia, la società calcistica Lumezzane F.C., Pallacanestro Brescia, di cui è Exclusive Sponsor, e il Museo Mille Miglia, di cui è socia.

A livello internazionale, amplia la propria influenza con la Little Techne a Charlotte, North Carolina.

Con un impegno costante verso l'innovazione, la sostenibilità e il territorio, TECHNE non solo segue il cambiamento, ma lo guida. In un mondo in evoluzione, è la sua attenzione ai dettagli a fare la differenza, confermando il suo ruolo di pioniera e innovatrice.