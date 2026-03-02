Giornale di Brescia
Starbrixia: prestiti e finanziamenti, le persone al centro

La società supporta le famiglie e le aziende nel trovare soluzioni sostenibili
Una delle sedi operative di Starbrixia sul nostro territorio
Consulenti esperti per prestiti e finanziamenti che mettono al centro le persone, con soluzioni su misura e affiancamento continuo. Questa è Starbrixia, la società specializzata in credito al consumo - iscritta all’albo OAM A196, agente di Prexta del Gruppo Bancario Mediolanum - che da anni accompagna famiglie, dipendenti e pensionati nel trovare soluzioni di finanziamento trasparenti e sostenibili. Questa partnership permette di offrire servizi finanziari competitivi, ma quello che davvero contraddistingue Starbrixia è l’approccio personale dove competenza ed empatia sono due ingredienti indispensabili per costruire un rapporto di reale fiducia.

Sul territorio

Starbrixia è operativa con diciannove filiali nel nord Italia: la sede è in Via Giovanni Guido Mangano 5 a Castegnato a gli uffici sono distribuiti tra le province di Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Piacenza e Novara. Sono oltre 60 i consulenti a disposizione di privati e aziende che vantano un’esperienza pluriennale nel settore.

Daniele Cirimbelli, amministratore unico di Starbrixia
Un know-how significativo guidato da una filosofia operativa ben definita: «Valorizziamo sempre il rapporto umano con tutti i nostri clienti e ci impegniamo a costruire la fiducia reciproca necessaria per garantire sicurezza e trasparenza: due elementi che non possono mancare, soprattutto quando si parla di prestiti – spiega Daniele Cirimbelli, amministratore unico di Starbrixia -. Siamo un’azienda viva, dinamica e radicata nel territorio. I nostri uffici sono un’importante presenza locale e accolgono chiunque desideri informazioni, consulenze o soluzioni finanziarie personalizzate. Il nostro lavoro è fatto di ascolto, fiducia e presenza reale, non di algoritmi o automatismi informatici».

Per le aziende

Per le aziende Starbrixia ha predisposto un servizio su misura offrendo ai collaboratori finanziamenti per i dipendenti con condizioni agevolate e contratti trasparenti. La consulenza sui prestiti in azienda permette di arricchire il welfare aziendale con prestiti per dipendenti aziendali in Lombardia, semplificando processi e garantendo risparmio reale per tutti.

Per i privati

Starbrixia offre risposte su misura alle esigenze dei privati
Per quanto riguarda i prestiti a privati, con l’ausilio di strumenti digitali avanzati gli esperti di Starbrixia verificano la fattibilità della richiesta con precisione e trasparenza e studiano la situazione reddituale per trovare la soluzione finanziaria più adatta.

Disponibile anche la cessione del quinto, una soluzione dedicata a pensionati e dipendenti pubblici, privati, che offre sicurezza e comodità: rate trattenute automaticamente dallo stipendio o pensione, nessun rischio di dimenticanze, processo semplificato e condizioni vantaggiose per la massima tranquillità senza nessun costo aggiuntivo.

Non solo credito

Starbrixia non è solo credito: «Offriamo un ventaglio completo di servizi finanziari personalizzati: consulenza gratuita, gestione pratiche, consolidamento debiti, rinegoziazione prestiti e supporto post-erogazione. Ogni servizio è studiato per semplificare la vita».

