Sicurezza e non solo: Canella sempre al fianco dei motociclisti

La voglia di due ruote, sinonimo di libertà, passione e comodità, rimane oggi molto alta. A certificarlo sono i numeri diffusi da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), che sottolineano la buona salute del mercato attuale. Nonostante una situazione complessiva - economica, sociale e politica - non delle più rosee, il trend è infatti rimasto comunque positivo, specialmente in maggio. Basti pensare che le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori hanno segnato un convincente +6,3% rispetto a quanto fatto registrare nello stesso periodo dell'anno scorso. Dalla lettura dei dati, si conferma quindi anche nel quinto mese del 2024 la crescita del mercato delle due ruote a motore, che ha evidenziato un incremento del 6,35%, pari a 45.624 unità immesse.

Più nel dettaglio, per la prima volta dall’inizio dell’anno sono le moto a registrare la performance più importante, con una crescita del 13,51% e 20.667 veicoli immatricolati. Buono però anche l’andamento degli scooter, che segna un aumento del 3,42% con 23.143 mezzi targati. Inoltre, gode complessivamente di un buono stato il mercato delle due ruote motorizzate nel totale annuo, che porta un incremento del 7,81% rispetto al 2023 e 171.519 unità vendute. Analogo l’andamento di moto e scooter, con le prime che crescono dell’8,9% e targano 78.976 veicoli e i secondi che segnano un incremento dell’8,37% e 85.482 unità immatricolate.

Ampio assortimento

Considerato il crescente interesse nei confronti delle due ruote, occorre ricordare agli appassionati l’importanza di attrezzarsi nel modo più idoneo. Il mercato dell'abbigliamento tecnico per motociclisti è tuttora in evoluzione, e Canella Moto continua a essere in prima linea nell'offrire prodotti che garantiscano il massimo della sicurezza senza compromessi. Ogni capo, dai caschi agli stivali, è ideato allo scopo di offrire la migliore protezione in caso di incidente, senza trascurare comfort e stile.

L’aspetto sicurezza si estende poi anche al mondo dell'abbigliamento casual da moto, unendo funzionalità e stile in un connubio vincente. Sempre più spesso, infatti, la moto viene utilizzata per muoversi in città, raggiungere l’ufficio o svolgere commissioni. In queste occasioni, l’abbigliamento tecnico tradizionale può risultare troppo appariscente e addirittura fastidioso se indossato per tutta la giornata. Sempre più appassionati scelgono quindi di optare per l’innovativo abbigliamento casual da moto, che coniuga la resistenza e l’aderenza dei capi tecnici con il comfort tipico dell’abbigliamento di tutti i giorni. Questa soluzione, proposta sempre più frequentemente dalle principali aziende produttrici di abbigliamento specializzato, avvicina la passione per le due ruote alla quotidianità del lavoro e del tempo libero, facendo della moto un alleato prezioso in qualsiasi circostanza.

La vestibilità, infine, è un fattore chiave: il personale esperto presente nello showroom di Castel Mella è sempre pronto ad assistere i clienti nell'individuare la soluzione ideale, garantendo che ogni capo aderisca perfettamente al corpo e assicuri una guida il più possibile priva di rischi. Oltre alla nuova VARG by Future Stark, presso lo spazio espositivo di via Quinzano 90 si possono trovare migliaia di articoli tra capi d’abbigliamento tecnico, gadget tecnologici e accessori delle migliori marche, spesso a prezzi promozionali grazie agli sconti sulle vecchie collezioni e alle offerte sui brand selezionati.