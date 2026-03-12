Sicurezza di imprese e cittadini a Brescia: i numeri e la soluzione della vigilanza privata

Secondo l’Indice di Criminalità 2025 elaborato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, nella provincia di Brescia, nel corso del 2025 si sono registrate 3.493 denunce ogni 100.000 abitanti che corrispondono a 44.232 denunce totali.

Si tratta di un dato che mostra la dimensione concreta di un fenomeno che non può essere considerato marginale.

L’Indice di Criminalità prende in considerazione diversi reati. Tra questi, nel capoluogo bresciano risultano particolarmente numerosi i furti (18.482 denunce totali). La maggior parte di questi sono rappresentati dai “furti in abitazione” (4.666), che collocano Brescia al 19° posto nella classifica nazionale per questa categoria.

Altri dati degni di nota sono relativi ai “danneggiamenti” (6.553), a “truffe e frodi informatiche” (6.103), ai “furti con destrezza” (2.009), alle “lesioni dolose” (1.501) e alle “rapine” (516).

Criminalità nella provincia di Brescia: una situazione da non sottovalutare

Per quanto il quadro della provincia bresciana non possa essere definito allarmante come quello delle grandi aree metropolitane, i numeri indicano che sia le imprese che i cittadini non devono sottovalutare la situazione.

Da questo punto di vista, la vigilanza privata per negozi e attività commerciali a Brescia può rappresentare una soluzione da prendere in attenta considerazione per integrare le normali misure di sicurezza pubblica, grazie al controllo costante, alla prevenzione dei rischi e agli interventi in casi di necessità.

I servizi di vigilanza privata: l’importanza del monitoraggio costante

Negli ambienti commerciali, che si tratti di piccoli negozi, di supermercati o ipermercati, è fondamentale avere una sorveglianza costante, allo scopo di prevenire intrusioni e ridurre i danni derivanti da furti o atti vandalici.

I servizi di vigilanza privata includono in particolare il monitoraggio degli allarmi, la gestione dei sistemi di videosorveglianza e la possibilità di intervento immediato in caso di anomalie o situazioni critiche.

Le centrali operative moderne sono attive 24 ore su 24, e sono dotate di postazioni multiple e di tecnologie avanzate per il monitoraggio continuo dei segnali di allarme. Queste strutture garantiscono tempi di presa in carico estremamente rapidi – entro 60 secondi dalla ricezione per almeno l’80% degli eventi – in conformità agli standard previsti. In caso di allarme, le guardie giurate, costantemente collegate con la centrale, vengono attivate per effettuare le verifiche sul posto e gestire l’eventuale intervento.

Presidio mirato di aziende, negozi e attività commerciali

Oggi, per quanto riguarda le realtà commerciali, industriali e finanziarie, la gestione della sicurezza è sempre più basata su sistemi tecnologici avanzati, capaci di garantire un controllo continuo senza la necessità di un presidio fisico costante. Impianti di allarme e sistemi di videosorveglianza ad alta definizione sono collegati a centrali operative attive 24 ore su 24.

In questo modo è possibile monitorare accessi, aree sensibili e zone di stoccaggio in tempo reale, con una gestione immediata delle anomalie. Si deve anche sottolineare la funzione preventiva. La presenza di sistemi di sicurezza e di tecnologie di videosorveglianza connesse a una centrale operativa rappresenta infatti un efficace deterrente contro tentativi di intrusione, danneggiamenti e altri comportamenti illeciti.

Quali sono i vantaggi concreti per le imprese?

Affidarsi a un servizio professionale di vigilanza privata comporta diversi importanti vantaggi. In particolare si ricordano i seguenti:

riduzione del rischio di furti e danneggiamenti;

monitoraggio costante degli allarmi provenienti dai sistemi di sicurezza;

intervento tempestivo in caso di emergenze.

Per un’azienda significa in sostanza rafforzare significativamente il livello di sicurezza complessivo, proteggere le sedi e i magazzini, salvaguardando patrimonio e continuità operativa.