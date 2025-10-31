Scordati che il cliente ti cerchi: sei tu che devi farti trovare.

La realtà scomoda è questa: la pubblicità è ancora fondamentale e Internet è il primo mezzo di informazione, ma una quota rilevante diffida dei contenuti “sparati” sui social. Tradotto: essere presenti su canali autorevoli e le testate locali lo sono sempre: creano reputazione da decenni alza la credibilità e riduce il rischio che tutto passi inosservato.

Il punto dunque non è “esserci dappertutto”, ma orchestrare bene pochi canali che si parlino fra loro. Con un’unica regia, si risparmia davvero: ogni euro spinge nella stessa direzione. Ed è importante farlo adesso perché il mercato corre.

C’è un’altra verità: il divario tra chi improvvisa e chi invece si struttura, avvalendosi di professionisti, è sempre più ampio.

Cosa facciamo, concretamente (senza giri di parole)

Partiamo dal tuo obiettivo di business e dai dati raccolti (traffico, lead, scontrino medio, marginalità…) e realizziamo un racconto del tuo brand, lo decliniamo in un articolo che insegni qualcosa di utile al tuo potenziale cliente.

Una volta pronto, pianifichiamo come promuoverlo sull’ecosistema di Editoriale Bresciana – Giornale di Brescia (carta e online, app), Teletutto, Radio Bresciasette - e sui canali digitali che servono davvero. L’obiettivo è farlo arrivare a più persone possibili. Per questo monitoriamo costantemente scroll, tempo di lettura, CTR verso la tua landing, richieste, costo per risultato, vendite. Se il dato dice che qualcosa non funziona, lo cambiamo. Subito.

Tre impegni semplici:

Zero fumo: numeri e ipotesi esplicite. Stessa storia, ovunque: coerenza del messaggio su ogni canale. Budget sotto controllo: riallocazioni mensili guidate dal dato, non dall’abitudine.



Che cosa ottieni lasciandoci il contatto

Non un “preventivo standard”, ma una diagnosi rapida su misura: dove stai perdendo attenzione o conversione, che messaggi attivano davvero il tuo cliente locale, quali canali —tra carta, online, app, tv, radio e social — possono darti incrementalità nell’arco di 90 giorni. Includiamo una stima realistica di volumi, costi e risultati, con indicatori verificabili.

Vuoi mettere alla prova il tuo piano attuale?

Contattaci senza impegno

Ti faremo una proposta su misura solo se riteniamo che i tuoi obiettivi possano essere raggiunti. Il resto è lavoro fatto insieme e lasciare che a parlare siano i risultati.