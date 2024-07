Salò mostra il suo lato più vivace, con appuntamenti per tutti

Salò si conferma essere, una volta di più, una cittadina ricca di appuntamenti imperdibili nel corso dell'intera estate. Tra sport, musica e gastronomia, la perla del Garda mostra in questo periodo dell'anno il suo lato migliore, preparandosi ad accogliere un folto pubblico anche da fuori provincia.

Salò Città dello Sport

Attualmente in pieno svolgimento, l'evento «Salò Città dello Sport» porta in piazza la passione che anima le associazioni sportive del territorio e del comprensorio. In programma fino al 14 luglio in piazza Vittoria, la manifestazione è promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e i numerosi volontari delle associazioni coinvolte. Si tratta di una grande festa dedicata allo sport, pensata per offrire un palcoscenico alle tante realtà salodiane che promuovono attività agonistiche e amatoriali e per garantire a residenti e ospiti l’occasione di provare alcune delle tante discipline che si possono praticare a Salò. Il cuore dell’evento, come detto, pulsa in piazza Vittoria, sul lungolago, dove sarà allestito un campo polifunzionale di 400 metri quadrati.

Sono numerosi gli sport che troveranno spazio: pallavolo, basket, karate, scherma, calcio, ciclismo, canottaggio, triathlon e altri ancora.

Ogni giorno, dalle ore 18 alle 20, le associazioni sono a disposizione di chi vuole giocare, allenarsi o misurarsi in discipline mai provate. Ogni attività è libera, ma per i minori è necessaria una liberatoria firmata da un genitore.

Di fronte al municipio sono posizionati i tatami per le arti marziali, mentre sotto la Loggia della Magnifica Patria sono collocate le pedane per la scherma e i rulli con le biciclette per avvincenti sfide a tempo sui pedali.

Alcune società sportive si esibiranno in spettacoli. Tra queste si possono citare i settori giovanili della Pallavolo Salò e del Garda Karate Team, entrambi in programma per sabato 13 luglio.

Domenica 14 luglio, invece, riflettori puntati sul calcio giovanile femminile con la Team Out Salò; poi spazio anche alla Scherma Libertas Salò, che porta in pedana gli atleti agonisti con Martino Minuto, tre volte campione del mondo Under 20, che da settembre sarà tecnico della società. Presente inoltre la Canottieri Garda, una delle colonne del settore sportivo salodiano.

Divertimento assicurato per i più piccoli (immagine dell'edizione 2023)

L’Estate Musicale

Nelle settimane estive Salò diventa un punto di riferimento assoluto per gli amanti delle grandi melodie. Questo grazie all'allestimento dell'Estate Musicale del Garda «Gasparo da Salò», festival violinistico internazionale giunto alla 65esima edizione.

Si partirà sabato 20 luglio alle ore 21.30 in piazza Duomo con la serata «Summer Classics».

Per l'occasione si esibiranno il violinista Vasko Vassilev e i Covent Garden Soloists. Saranno diversi i brani eseguiti durante il concerto: dalla «Serenata» di Schubert a «Summertime» di Gershwin, passando attraverso «Por una cabeza» di Gardel e le «Danze ungheresi n. 1 e n. 5» di Brahms.

Vasko Vassilev, talentuoso artista bulgaro classe 1970, è diventato primo violino della Royal Opera House di Londra a soli 23 anni, mantenendo tuttora questo ruolo prestigioso.

I Covent Garden Soloists sono invece un gruppo di musicisti appartenenti anch'essi alla Royal Opera House, che propongono al contempo opere popolari del repertorio da camera e arrangiamenti meno noti.

Un momento dell'edizione 2023 del festival violinistico internazionale «Gasparo da Salò»

Domenica 28 luglio alle 21.30, sempre in piazza Duomo, sarà la volta del «Grand Tour 2024» della Turkish Youth Philarmonic Orchestra, diretta da Cem Mansur e accompagnata al violino da Anastasiya Petryshak. La serata sarà caratterizzata, tra le altre, dalle melodie di Berlioz con «Romeo e Giulietta – Grande festa in casa dei Capuleti» e da quelle di de Sarasate («Singaresca Op. 20») e di Sergej Prokof’ev («Romeo e Giulietta, Suite n. 1 e 2»).

Nata in Ucraina nel 1994, Anastasiya Petryshak è una virtuosa del violino fin dalla tenera età e ha avuto modo, nella sua carriera, di esibirsi nelle migliori sale concertistiche del mondo.

La Turkish Youth Philarmonic Orchestra, fondata nel 2007, è composta da 85 tra i migliori musicisti turchi di età compresa tra 16 e 22 anni e ogni anno intraprende un tour all'estero, che l'ha portata a suonare, tra gli altri, al Palais des Beaux Arts di Bruxelles e a Il Settembre dell'Accademia di Verona.

Imperdibile anche l'appuntamento in programma venerdì 2 agosto alle ore 21.30, anch'esso nella cornice di piazza Duomo a Salò. L'Orchestra Bottesini, il direttore Enrico Fagone, il violino solista Simon Zhu e il primo contrabbasso solista Fabrizio Buzzi saranno protagonisti di «Omaggio a Gasparo». Una serata speciale, con brani di Mozart - come la «Sinfonia in Do maggiore "Jupiter" K551» - e dell'indimenticato Ezio Bosso (vedasi «Le Notti» per contrabbasso e orchestra).

Anche in questo caso si tratta di interpreti di grande valore: Enrico Fagone, per esempio, è l'unico direttore d'orchestra italiano nominato ai Grammy Awards 2023 nella sezione dedicata alla musica classica; Simone Zhu, nonostante la giovane età, ha già conquistato le platee internazionali grazie alla sua abilità al violino. Piccola nota di colore: durante la serata, Fabrizio Buzzi suonerà il contrabbasso «Il Biondo», costruito da Gasparo da Salò nel 1590.

L'ultimo appuntamento dell'Estate Musicale del Garda 2024 si svolgerà sabato 10 agosto alle 21.30 nel chiostro interno del Mu.Sa. - Museo di Salò e, in caso di maltempo, nella Sala Provveditori del Palazzo Municipale: per l'occasione toccherà a «Stradivari vs Gasparo» insieme all'Iskandar Widjaja Trio. Una composizione formata dal violinista Iskandar Widjaja - che suonerà uno strumento realizzato da Stradivari nel 1690 -, dal pianista Friedrich Wengler e dal contrabbassista Paul Kleber: toccherà a quest'ultimo, per l'occasione, il privilegio di cimentarsi con «Il Biondo» di Gasparo da Salò. L'aspetto interessante della serata consisterà nella commistione tra suoni dal sapore classico e brani contemporanei, come «Perfect» di Ed Sheeran e «Chandelier» di Sia.

I tre musicisti tedeschi Widjaja, Wengler e Kleber avranno modo di mostrare il loro grande talento al pubblico di Salò, incantando con virtuosismi e melodie che entrano nel cuore.

L'Estate Musicale del Garda celebra quest'anno la 65esima edizione

Tra live e sapori «di strada»

L'estate di Salò offre anche altri appuntamenti interessanti. A partire dalle due serate di «Salò in musica», in programma il 18 luglio e il 22 agosto. In queste occasioni il centro storico cittadino si animerà con musica dal vivo, spaziando tra brani pop e rock, per offrire momenti di svago e divertimento a tutti i partecipanti.

Spazio invece alla buona tavola nel corso dell'evento speciale «Salò Street Food Festival», che si svolgerà in piazza Serenissima dal 3 al 6 agosto. Questa location ospiterà una varietà di food truck e stand gastronomici, offrendo cibi e bevande da tutto il mondo. Sarà un'occasione unica per gustare deliziosi piatti, ascoltare musica e trascorrere piacevoli serate estive in compagnia.

«Oltre a rilanciare la fortunata e sempre apprezzata iniziativa con due nuove serate - hanno detto il sindaco Francesco Cagnini e il consigliere delegato Andrea Battani - al calendario di iniziative ed eventi estivi già programmati si aggiunge una new entry con "Salò Street Food Festival", quattro giorni dedicati al cibo di strada che intendono coinvolgere residenti e turisti in un momento di convivialità e aggregazione, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie».