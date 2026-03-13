Sabbadini: a Gardone Val Trompia si continua a fare sul serio

Ci sono attività che fanno il loro ingresso nel mondo con squilli di tromba e altre che si limitano ad aprire la porta ogni mattina. Le prime cercano attenzione, le seconde la ricevono. Il cittadino attento impara presto a frequentare queste ultime.

A Gardone Val Trompia ne esiste una da tempo immemorabile, almeno secondo il calendario delle abitudini locali. La si incontra come si incontrano le cose affidabili. È lo Studio Dentistico Sabbadini, che da oltre settant’anni pratica con ostinazione un’arte tutt’altro che facile: quella di restare. Restare, conviene dirlo subito, non equivale a fermarsi. È una disciplina esigente.

Dal 1952, quando Michele Sabbadini avviò l’attività, ad oggi, lo Studio ha cambiato strumenti e generazioni, conservando però una costante riconoscibile: il senso della responsabilità verso chi affida il proprio sorriso a queste stanze. Tre passaggi di testimone all’interno della stessa famiglia, raccolti e coltivati dai figli Stefano ed Enrico Sabbadini e dai nipoti Michele e Laura Sabbadini, secondo una tradizione che cresce e si lascia riconoscere nei fatti. A Gardone una simile continuità non fa notizia, ed è proprio per questo che conta. La notizia è che oggi lo Studio lavora in una sede nuova. Il fatto è accertabile, persino misurabile in metri quadri. È un avanzamento compiuto con passo regolare, come fanno le cose che non hanno fretta di dimostrare nulla. Chi varca la soglia dei nuovi spazi se ne accorge immediatamente: qui il tempo ha ripreso una postura corretta. Gli ambienti sono luminosi, confortevoli, ordinati secondo una logica che privilegia l’accoglienza e la funzionalità. È una dichiarazione d’intenti affidata allo spazio stesso. La cura, per essere tale, richiede fiducia, e la fiducia va costruita.

Lo Studio è oggi in grado di affrontare interventi complessi, implantologia, riabilitazioni protesiche, faccette estetiche, ortodonzia tradizionale e invisibile. La tecnologia accompagna il lavoro con educazione: una TAC di ultima generazione, sistemi di diagnostica per immagini assistiti da Intelligenza artificiale. Servono a vedere meglio e a spiegare con maggiore chiarezza. Il resto, come sempre, lo fa l’esperienza, che non compare in nessun catalogo. La medicina estetica vi trova spazio attraverso protocolli integrati e misurati, pensati per accompagnare il volto senza imporgli un copione estraneo. È una pratica che rifugge l’eccesso e riconosce nell’armonia il suo criterio più affidabile. Ai più piccoli è riservata un’attenzione speciale. Ad accoglierli è la dott.ssa Mariacristina De Giuli, con cure gentili che trasformano il primo incontro in un’esperienza rassicurante. I bambini non ascoltano le spiegazioni, osservano i gesti. Una prima visita ben condotta diventa una memoria buona, e le memorie buone hanno lunga vita. Accanto all’odontoiatria opera l’attività oculistica del dott. Nicolò Scaroni, con il quale lo Studio intrattiene un rapporto fondato sulla stima umana e professionale. In tutto questo si riconosce una linea che attraversa il tempo senza sfilacciarsi: l’etica. Serietà nelle scelte e attenzione sincera per le persone. Il legame con il territorio non ha mai avuto bisogno di essere esibito. È un affetto sincero, costruito giorno dopo giorno, come si costruiscono le cose destinate a durare.

Così lo Studio Sabbadini non racconta un evento. Racconta una maniera. Una maniera di lavorare, di onorare un’eredità senza trasformarla in reliquia. A Gardone Val Trompia questa storia continua. E il lettore, giunto alla fine, può concedersi una conclusione ragionevole: mentre molti si affannano per farsi notare, qualcuno continua a farsi riconoscere. Che, in tempi inclini al rumore, resta un talento raro e degno di cronaca.

Sito web: www.studiodentisticosabbadini.it/