Ritrovare l’armonia dell’organismo con The Longevity Suite

Ascoltare i segnali lanciati dal proprio corpo, capire l’esigenza di fermarsi. L’estate è ormai ampiamente alle spalle, ma non sempre si esce pienamente rigenerati dal periodo delle vacanze. Per prendersi cura della propria salute, in Corso Magenta 27E si trova la filiale bresciana di The Longevity Suite, il luogo in cui andare alla ricerca dell’equilibrio perfetto per il proprio organismo. Salute, energia mentale e bellezza esteriore sono infatti tre componenti che necessitano di procedere in piena sintonia.

Una realtà famosa per i suoi trattamenti relativi all’esposizione al freddo, ma non solo: grazie a un team di professionisti dedicati, forti di competenze decennali nel settore, chiunque sceglie The Longevity Suite può intraprendere un vero e proprio percorso virtuoso per avvicinarsi a uno stile di vita più sano, che va oltre il singolo trattamento. Le «Longevity Experiences» vanno oltre, sono percorsi esperienziali che vengono studiati su misura per riattivare l’energia e vivere una piena sensazione di benessere, combinando tecnologie all’avanguardia e trattamenti specifici. C’è chi ha bisogno di ritrovare l’armonia del proprio corpo grazie all’ossigenazione dei tessuti, stimolando la riattivazione, e chi invece può avere bisogno di ritrovare la qualità del sonno, rallentando i ritmi quotidiani per ristabilire un orologio biologico efficiente; ma c’è anche chi va a caccia un momento «detox», a livello sia fisico che mentale, purificando l’organismo in profondità per eliminare le tossine e garantire al corpo la possibilità di tornare a rilassarsi, ricaricando al contempo anche la mente.

Grazie ai moltissimi trattamenti che possono essere effettuati nella sede di Corso Magenta 27E, è possibile realizzare dei pacchetti su misura in base all’obiettivo desiderato. Si va dalla la Cryosuite Total Body, il trattamento che prevede la permanenza di tutto il corpo in una camera fredda, con temperature tra i -85°C e i -95°C, per un intervallo di tempo tra i tre e i cinque minuti, alla Cryosuite Local, la scelta ideale per donare luce alla pelle non necessariamente del viso ma anche di altre parti del corpo grazie a un’esposizione di una determinata area a -32°C per pochi minuti, passando per l’Ultrashape, un trattamento specifico per il rimodellamento di aree localizzate del corpo grazie alla luce a infrarossi che riscalda gli adipociti in profondità, e l’UltraTone & Muscle, che sfrutta l’elettromagnetismo ultrafocalizzato con l’obiettivo di stimolare in profondità i muscoli di addome, glutei, gambe e braccia, mirando ad attivare e rafforzare la muscolatura in queste aree specifiche.

Trattamenti diversi che vengono suggeriti in base alle necessità del singolo soggetto, al fine di combattere le possibili infiammazioni dovute a uno stress fisico o mentale. Il fine ultimo di The Longevity Suite è far capire l’importanza di rallentare i ritmi, di raggiungere, per quanto possibile, l’obiettivo di una vita più lenta e tranquilla, per riuscire a vivere meglio e più a lungo. Nel team di professionisti del centro di Brescia è presente anche un nutrizionista, per trasmettere alla clientela anche una giusta cultura alimentare come parte di un percorso di miglioramento del proprio stile di vita.