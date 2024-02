Ritrovare il sorriso in 48 ore: giornata dedicata negli Studi Mezzena

Una recente ricerca ha fotografato lo stato del “sorriso” degli italiani e il dato è preoccupante. Un italiano su due, infatti, ha dichiarato di avere uno o più denti mancanti, ovvero si trova in uno stato di edentulia parziale o totale.

Quasi un italiano su due di coloro che dichiarano di essere in questa condizione non ha ancora risolto, al momento, la propria condizione con una soluzione protesica. Di questi, la metà mostra l’intenzione di voler risolvere il problema.

Un problema generalizzato che può trovare una soluzione concreta attraverso l’implantologia, in particolare alla tecnica "carico immediato postestrattiva flapless".

Sabato 2 marzo appuntamento a Concesio

Tornare a sorridere e a masticare correttamente è un sogno che si può realizzare in sole 48 ore.

L’occasione per conoscere questa tecnica collaudata e la sua applicazione viene offerta dagli Studi dentistici Vito e Nadia Mezzena di Concesio, in via Europa 104/A, dove sabato 2 marzo dalle ore 9 – previo appuntamento allo 030 275 3290 – il dottor Paoloantonio Cavellini e la sua equipe saranno a disposizione per illustrare le potenzialità dell’implantologia.

Questo il programma della giornata. In prima battuta verranno raccolti i dati clinici e diagnostici radiografici mediante ortopantomografia e Tac Cone Beam 3D. Nel secondo step verranno esaminate la situazione clinica e occlusale durante la visita. Nel terzo step sarà valutata con il paziente la soluzione migliore dal punto di vista medico, con la spiegazione dei potenziali piani di cura e, in conclusione, verrà esposto un preventivo chiaro e personalizzato. Tutto questo con il solo onere della prenotazione obbligatoria.

La prenotazione si può fare telefonicamente al numero 0302753290 o compilando il modulo al seguente link: http://web.studimezzena.it/implantologia-brescia/

Una tecnica collaudata per tornare a sorridere e masticare

«Parliamo di una tecnica chirurgica che permette di inserire gli impianti dentali e,

quindi, recuperare il sorriso in maniera veloce e poco invasiva – spiega il dottor Cavellini -. Si dice postestrattiva perché viene eseguita in contemporanea con le estrazioni dei denti irrimediabilmente compromessi, limitando in un’unica seduta i disagi postoperatori e l’assunzione di farmaci antinfiammatori/antibiotici.

Flapless è l’approccio chirurgico molto meno invasivo delle tecniche comunemente usate perché non si utilizzano bisturi e suture non incidendo i tessuti per esporre la cresta ossea».

Un passo avanti rispetto all’implantologia tradizionale

«L'implantologia a carico immediato ci consente di consegnare la protesi fissa entro

le 24/48 ore anziché 3/6 mesi, fino ad un anno, se ci sono da estrarre uno o più denti – continua il dottor Cavellini -. C’è innanzitutto un vantaggio in termini di tempo: il paziente potrà tornare a sorridere e mangiare nel giro di uno o due giorni.

Altro vantaggio importantissimo di questa tecnica è che progettando l’intervento.

In anticipo riusciamo ad effettuare un’operazione mini invasiva, ovvero senza necessità di tagli: questo riduce il dolore, e anche la paura di sottoporsi all’intervento. Inoltre, consente tempi di recupero piuttosto brevi e poco dolorosi».

«Come illustreremo nel nostro open day di Concesio, è necessaria una visita approfondita con diagnostica radiografica digitale 3D per valutare le condizioni del paziente. Questo particolare tipo di chirurgia è adatto anche nei casi di atrofia ossea, ovvero quando il paziente presenta una quantità di osso limitata».

La paura dell’intervento e i tempi di recupero

«È un’altra fondamentale componente che negli Studi Mezzena gestiamo con estrema attenzione – precisa il dottor Cavellini -. Non si tratta di una caratteristica congenita, ma è dovuta a traumi che sono subiti soprattutto in età infantile/adolescenziale a causa di procedure negligenti e quasi sempre dannose, eseguite da operatori incompetenti, che hanno lasciato strascichi nell’emotività dei pazienti. Queste persone hanno sviluppato una fobia del dentista e, per paura di tornarci, trascurano problematiche che, se gestite precocemente, non li avrebbero portati alla perdita totale o parziale degli elementi dentari. La nostra attenzione per questo aspetto è molto elevata e per questo trattiamo tutti i pazienti che devono intraprendere riabilitazioni implanto-protesiche con protocolli di sedazione cosciente farmacologica. Questa procedura è finalizzata a gestire le emozioni negative del paziente tramite farmaci ansiolitici che vengono somministrati per bocca prima e durante l’intervento, fungendo anche da preanestesia così da potenziare l’effetto dell’anestetico locale».



Igiene orale e controlli programmati

Ad eccezione dei giorni immediatamente successivi all’intervento, in cui occorrerà usare uno spazzolino particolarmente morbido per evitare traumi nelle zone interessate e un collutorio alla clorexidina per controllare la carica batterica, l’igiene orale dopo la chirurgia implantare è analoga a quella da effettuare sui denti naturali, quindi con l’ausilio di spazzolino manuale, filo interdentale o scovolino. Sarà indispensabile fare i regolari controlli dal dentista e le sedute periodiche programmate di igiene professionale con l’igienista ogni 3-6 mesi in base all’intervento effettuato, per controllare la protesi e tenere sotto controllo la placca batterica. Essa è la causa comune sia dei danni della carie che di quelli causati dalla malattia parodontale, quindi le sedute di igiene permetteranno al paziente di mantenere la riabilitazione implantoprotesica per sempre.

Un caso clinico trattato dal dottor Cavellini

Per evidenziare i vantaggi dell’implantologia a carico immediato postestrattiva flapless illustriamo un caso clinico trattato dal dottor Cavellini.

Il paziente di 60 anni soggetto ad una parodontite cronica aggressiva (piorrea) si è rivolto al centro di riabilitazione odontoiatrica degli Studi Mezzena per affrontare la patologia e migliorare la condizione ormai divenuta insostenibile. L’uomo presentava il 100% degli elementi di entrambe le arcate dentarie compromessi da un severo riassorbimento osseo orizzontale con compromissione estetica e funzionale dovuta alla riduzione del supporto osseo.

Dopo essere stato sottoposto al protocollo di terapia causale (igienizzazione profonda e settoriale con insegnamento di tecniche di mantenimento di igiene domiciliare), il team guidato dal dottor Cavellini ha visionato e studiato lo status radiografico, la Tac Cone Beam ed effettuato un’analisi fotografica digitale (Digital Smile Design), confrontato le foto storiche e preoperatorie del paziente per raccogliere tutti i dati dento-facciali e funzionali e pianificare un trattamento che risolvesse tutte le problematiche nel lungo periodo.

Il paziente, dopo aver compreso e accettato il piano di cure, è stata sottoposto alla riabilitazione chirurgica implanto-protesica: in un’unica mattinata sono stati estratti tutti i denti ormai irrimediabilmente compromessi di entrambe le arcate, sono stati inseriti gli impianti (le radici artificiali) e al loro posto, raggiunta la stabilità primaria delle radici artificiali, è stata eseguita l’impronta. Due giorni dopo sono state consegnate le protesi totali fisse avvitate sugli impianti.

In conclusione del percorso, il paziente ha concordato gli appuntamenti periodici di controllo e gestione della causa batterica per mantenere la riabilitazione per tutta la vita.

Il valore aggiunto dell’esperto

Il dottor Paoloantonio Cavellini dirige gli Studi Mezzena e si dedica esclusivamente alle riabilitazioni implantari e dentoprotesiche. Dopo una lunga formazione in parodontologia, implantologia e protesi dentaria con i maggiori esperti internazionali, è di casa all’Advancing Dentistry del Kois Center di Seattle (Stati Uniti) dove nel 2012 ha ottenuto il titolo di Graduate e prosthodontist recognised specialist e, nel 2015, di Mentor. Dal 2008 è membro del Kois Center Alumni.

Prevenzione e cura ecco gli Studi Mezzena

Le cliniche Mezzena sono a: Concesio, Orzinuovi, Pessano (Milano) e Treviglio (Bergamo).

Per informazioni: tel. 030-2753290 o sito Internet www.studimezzena.it