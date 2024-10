Qualità della vita, il 4 novembre la presentazione dell’inserto

È passato un altro anno: come sta la provincia di Brescia? E come stanno i bresciani? Per capire cosa è cambiato in dodici mesi, torna l’appuntamento con la «Qualità della vita», l’inserto targato Giornale di Brescia in collaborazione con Bper, che analizza un anno di dati per fotografare il punto in cui siamo.

Grazie al lavoro del ricercatore Elio Montanari, proporremo il consueto viaggio attraverso sette aree tematiche – popolazione, ambiente, lavoro, tenore di vita, servizi, sicurezza e tempo libero –, per conoscere il livello raggiunto nei 205 Comuni bresciani, ma soprattutto il margine di miglioramento su cui ancora si può (e si deve lavorare).

«Qualità della vita» vuole infatti essere uno strumento da utilizzare in due step. Didascalico per sua stessa natura, capace di raccontare grazie ai 21 indicatori analizzati pregi e difetti di città e provincia, è un formidabile punto di partenza per pianificare gli interventi necessari a incrementare i risultati raggiunti da ciascun Comune in ciascun ambito.

La presentazione dell’inserto

L’inserto sarà in edicola, gratuitamente acquistando una copia del quotidiano, lunedì 4 novembre, giorno in cui al Museo Diocesano di Brescia è in programma alle 17.30 l’evento di presentazione su invito.

Interverranno Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia, Pierpaolo Camadini, presidente del Gruppo Editoriale Bresciana, Maurizio Veggio, direttore Regionale Lombardia Est Triveneto BPER, Elio Montanari, sociologo, Francesco Alberti, giornalista coordinatore della ricerca e Giovanna Zenti, giornalista che ha curato la parte digitale della ricerca.

Ospite speciale Marisa Laurito.

L'evento – lo ricordiamo su invito – sarà trasmesso anche in diretta streaming su giornaledibrescia.it e a seguire su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre.

Per informazioni è possibile chiamare lo 030.3790212 oppure scrivere una mail a qualitadellavita@giornaledibrescia.it.

Gli approfondimenti settimanali e le mappe interattive

A inizio ottobre abbiamo mosso i primi passi verso la pubblicazione dell’inserto: siamo partiti dall’analisi dei redditi dei bresciani, per proseguire con i contratti di lavoro, poi abbiamo analizzato il consumo di suolo; quindi, siamo passati alla fotografia del mondo del commercio e poi delle imprese. Nelle ultime settimane, in varie puntante che trovate nel canale online Qualità della vita, abbiamo dunque anticipato alcuni dei contenuti di cui parleremo il 4 novembre.

Il giorno successivo, ovvero il 5 novembre, il rapporto sarà disponibile anche online, sempre nel canale dedicato, corredato di tutte la mappe e i grafici interattivi che meglio aiutano ad analizzare i dati pubblicati.