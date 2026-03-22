Pubblicare post non basta, ma le aziende non ne sono al corrente

Per anni essere presenti online è stato sufficiente. Un profilo social attivo, qualche post ben fatto, una comunicazione ordinata: bastava questo per esistere nel digitale. Oggi non più. Oggi essere online senza generare coinvolgimento è, di fatto, come non esserci.

Nel panorama attuale, saturo di contenuti e sempre più competitivo, la vera differenza non la fa chi comunica di più, ma chi riesce a creare una relazione. E questo è un punto che riguarda da vicino le PMI, soprattutto in un territorio come quello bresciano, ricco di imprese solide, competenti, ma spesso ancora legate a un’idea di comunicazione molto statica.

Il problema non è la qualità dei prodotti o dei servizi. È la distanza tra ciò che un’azienda offre e ciò che riesce a trasmettere online. Perché oggi i social non sono più una vetrina: sono uno spazio in cui le persone scelgono a chi dare attenzione, fiducia, concedere tempo. E senza questi elementi, anche la proposta migliore rischia di restare invisibile.

È proprio su questo cambio di prospettiva che si basa il metodo sviluppato da Frame Adv, agenzia di marketing nata in città nel 2017, che ha messo al centro del proprio lavoro un concetto semplice quanto trascurato: l’interesse dei clienti si costruisce con una strategia.

«Siamo soprattutto un partner strategico – spiega il titolare Emanuele Savi –. Dal negozio di quartiere all’azienda strutturata, il nostro approccio è sempre quello di analizzare il cliente già in fase preventiva, comprendendo l’identità, il target e soprattutto l’obiettivo a cui ambisce. Solo dopo passiamo a suggerire le azioni e i canali più adeguati. E non sempre sono quelli più “alla moda” per cui il cliente ci ha contattato».

Non si tratta solo di creare contenuti visivamente curati, ma di progettare ogni fase della comunicazione: dalla strategia iniziale alla gestione quotidiana delle interazioni. Perché il vero valore non è nel post o nella singola inserzione pubblicitaria, ma in quello che succede dopo. Nei commenti, nei messaggi, nelle risposte. In tutto ciò che trasforma un utente passivo in una persona coinvolta.

Questo approccio mette in discussione una convinzione ancora molto diffusa tra le imprese locali: che basti esserci. In realtà, oggi serve molto di più. Serve capire come funziona il comportamento degli utenti, come si muovono sulle piattaforme, cosa li spinge a fermarsi, a interagire, a fidarsi.

Nel tessuto imprenditoriale bresciano, fatto in gran parte di PMI, questo passaggio è tutt’altro che scontato. Molte aziende eccellono nella produzione, nella qualità, nella competenza tecnica. Ma nel digitale si trovano a competere con realtà che, anche senza la stessa esperienza, sanno comunicarsi meglio.

E qui emerge un punto critico: nel mercato attuale non vince sempre il migliore. Vince chi riesce a farsi scegliere. Per questo la comunicazione non può più essere solo estetica. Non basta «fare cose belle». Senza una direzione chiara e senza una logica orientata ai risultati, anche il contenuto più curato rischia di non generare alcun impatto concreto.

Il Metodo Frame Adv si inserisce proprio in questa direzione: unire creatività, analisi e gestione attiva per trasformare la presenza online in uno strumento di crescita reale. «Al centro di ogni nostra azione mettiamo il racconto aziendale – continua Savi –. Per noi è necessario creare un legame con il destinatario finale, e questo parte dal conoscere bene valori e visione dell’azienda: è necessario creare un punto di raccordo che non parta da una semplice informazione, ma da un principio condiviso, da una spinta emotiva di fondo. Questa è l’assenza più profonda che notiamo nelle imprese del territorio, ma che potrebbe fare una differenza fondamentale».

Non solo visibilità, ma contatti, relazioni, opportunità. Elementi che prendono vita grazie a professionalità interne dedicate al copywriting, allo studio dell’immagine visiva e grafica, alla realizzazione di servizi fotografici e video e al relativo editing, alla gestione e pianificazione di campagne online e offline sulle principali piattaforme. Know how alla base dei principali strumenti realizzati: siti web ed e-commerce, gestione social media, gestione e pianificazione di campagne online (attraverso Meta, strumenti Google, partner editoriali, newsletter) e offline (comunicazione corporate, editoriale, cartaceo), insieme a diverse altre azioni di marketing innovativo.

Per le imprese locali, la sfida è evidente. Continuare a usare il digitale come una semplice vetrina, oppure iniziare a sfruttarlo come leva strategica. In mezzo non c’è più molto spazio. E forse la domanda più utile, oggi, non è «siamo online?», ma un’altra, molto più scomoda: qualcuno ci sta davvero ascoltando?

Per scoprire di più su questa innovativa realtà bresciana, già partner di molte aziende locali (anche attività «di quartiere») è possibile consultare il sito www.frame-adv.com oppure visitare i canali social dell’agenzia.