PTC, ora un punto di riferimento anche per la risonanza magnetica

Competenza, professionalità, ma anche ascolto ed empatia: queste le caratteristiche che contraddistinguono il team di PTC, poliambulatorio bresciano con sede in via Fratelli Ugoni 4.

Nata nel 2015, la struttura offre una serie di servizi trasversali dedicati alla cura e alla prevenzione dei propri pazienti, con un’attenzione particolare rivolta al mondo delle patologie muscoloscheletriche.

La squadra di professionisti si compone di numerose specialità a livello medico e chirurgico, in modo da garantire un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato in base a ogni specifica esigenza.

Un dispositivo di ultima generazione

Il poliambulatorio PTC ha deciso in particolare di investire nell’ambito della diagnostica per immagini, inserendo nella propria offerta una risonanza magnetica aperta di ultima generazione e un sistema telecomandato per radiografie.

La risonanza magnetica installatà è un esame diagnostico avanzato che permette di ottenere una panoramica completa dei distetti articolari e della colonna vertebrale, grazie alla sua capacità di fornire immagini dettagliate di muscoli, tendini e legamenti. Il macchinario utilizzato da PTC garantisce ai pazienti il massimo comfort, grazie alla gabbia di Faraday (una superficie chiusa che funziona da materiale conduttore) fatte di vetrate, che consentono di evitare ogni possibilità di claustrofobia.

I vantaggi di rivolgersi a PTC



Il poliambulatorio bresciano vanta un team di radiologi specializzati nel muscolo scheletrico, capaci di occuparsi di esami completi e approfonditi su tutte le articolazioni, piccole e grandi, e sulla colonna vertebrale.

Oltre a garantire un altissimo livello di qualità delle immagini e tempi il più brevi possibili per la prenotazione delle visite, in caso di bisogno PTC è in grado di fornire in modo immediato anche uno specialista di riferimento interno alla struttura.

I pazienti che hanno problematiche a livello lombare verranno ad esempio indirizzati verso un neurochirurgo, chi ha criticità all’arto superiore potrà rivolgersi a un ortopedico specializzato nella cura della spalla, mentre in caso di problemi alla mano e al polso verrà messo a disposizione un chirurgo della mano.

Un unico punto di riferimento

Avere riunito sotto allo stesso tetto un ampio team di professionisti specializzati in diverse discipline, una risonanza magnetica di ultima generazione e fisioterapisti esperti fa sì che rivolgendosi a PTC i pazienti possano avere un unico punto di riferimento, affidabile e sempre a disposizione.