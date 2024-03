Porte aperte da Mandolini Auto per la Nuova Tiguan

Un design rinnovato negli esterni e negli interni, con più spazio, equipaggiamenti all’avanguardia e motori di gamma all’insegna dell’efficienza: la Volkswagen Tiguan torna sul mercato con tante novità.

Per l’occasione, lo Showroom Mandolini Auto, storica concessionaria bresciana Audi e Volkswagen, oggi parte del Gruppo Bossoni Automobili, apre le sue porte il 23 e 24 marzo per dare l’opportunità a chiunque lo desideri di conoscere più da vicino il suv del marchio tedesco.

Un design più accattivante

Rispetto al modello precedente, Nuova Tiguan offre molto più spazio a guidatori e passeggeri, nonostante la lunghezza sia aumentata di soli 3 centimetri e l’altezza sia rimasta invariata. A fare la differenza sono gli equilibri, che permettono di guadagnare ben 37 litri nel bagagliaio, che presenta una capacità minima di 652 litri.

Nel design esterno l’auto si fa più dinamica e coraggiosa: con la striscia luminosa di fari led sul posteriore – i Matrix IQ.Light2 HD ereditati dalla Volkswagen Touareg -, le prese d’aria collocate nella parte inferiore dei paraurti e una carrozzeria dalle forme più fluide. Anche le ruote variano: si passa da 17” a 20”, mentre la silhouette della fiancata si fa più aerodinamica, grazie a parabrezza inclinati e montanti anteriori.

Interni all’insegna del comfort

Per quanto riguarda gli interni, salta subito all’occhio il nuovo sistema di infotainment, con un display disponibile in due dimensioni, 13” o 15”, e una grafica del tutto rinnovata. Dietro al volante invece, il digital cockpit è di 10,25” e presenta un nuovo display head-up in grado di ridefinire totalmente l’esperienza d’uso all’interno dell’abitacolo. Dagli schermi è infatti possibile regolare modalità di trazione, profili di guida, oltre a tutti i comfort dell’auto, dall’illuminazione al volume dell’audio.

Un occhio di riguardo anche al comfort, grazie ai nuovi sedili ergoActive Plus, che negli allestimenti superiori, oltre a rivestimenti di altissima qualità, presentano anche funzioni di massaggio. Attenzione anche all’accessibilità: grazie all’angolo ampio delle portiere, salire a bordo si fa ancora più semplice.

I nuovi allestimenti

Tante novità anche per quanto riguarda il fronte motori. Tutte le versioni di Tiguan sono equipaggiate con cambio automatico, e le opzioni disponibili sul mercato italiano includono ibridi leggeri e motori termici. Questi ultimi comprendono turbo benzina e diesel con trazione anteriore o integrale.

Per gli spostamenti urbani c’è invece la gamma ibrida eHybrid, con l’efficiente plug-in che unisce motore elettrico e motore a benzina tsi, in grado di garantire un’autonomia in modalità elettrica di oltre 100 chilometri.

Anche elettronica e sospensioni sono migliorate, grazie ad ammortizzatori elettronici adattivi e la centralina Vehicle Dynamics Manager proveniente dalla Golf 8 GTI, in grado di garantire una guida agile e precisa, oltre che una gestione dinamica dell’auto.

Una nuova versione di Tiguan che esalta design e tecnologia, sicurezza e comfort, per un piacere di guida sempre garantito, che si tratti di spostamenti urbani o viaggi più lunghi.