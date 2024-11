Porte aperte alla Lonati Anglo-American School

L’inizio del nuovo anno scolastico è ancora lontano, ma gli studenti bresciani chiamati a scegliere la scuola superiore possono contare sugli open day della Lonati Anglo-American School che da quest’anno completa la sua offerta formativa con l’International High School for Innovation, un vero e proprio liceo dell’innovazione.

Le iscrizioni sono aperte e la scuola ha in programma altri due open day, il 4 dicembre e il 15 gennaio: un’occasione unica per conoscere la struttura e l’offerta formativa della Lonati Anglo-American School che ha come mission quella di offrire un ambiente educativo bilingue che combina l’apprendimento in lingua inglese con una forte connessione alla cultura italiana.

L’inglese per crescere, quindi, giocando, imparando e studiando. Dalla nursery alla middle school, passando per lo Springarten dedicato ai bambini dai primi mesi di vita ai 36 mesi e al nuovo liceo International High School for Innovation che apre le porte agli over 14 proprio da quest’anno accademico.

Nata dalla volontà del signor Ettore Lonati e sua moglie Donatella Meneghini e successivamente portata avanti dal Gruppo Lonati, LAAS è un punto di riferimento per la crescita delle nuove generazioni: la formazione internazionale in lingua inglese attraverso metodi e valori di altissima qualità educativa, segue un curriculum scolastico che si focalizza sulle discipline linguistiche, la matematica, le scienze, gli studi sociali, l’arte, la musica e l’educazione motoria. Gli studenti hanno la possibilità di ottenere la certificazione Cambridge English Preliminary (PET) e la certificazione DELE A2 (Diploma de Español como Lengua Extranjera, rilasciato dall’Instituto Cervantes).

L’inglese per crescere

La scuola dell’infanzia e la primaria sono International Baccalaureate World Schools e offrono il Primary Years Programme da Kindergarten a Grade 6 (rivolgendosi agli studenti di età compresa tra i 3 e gli 11 anni). Nella scuola secondaria di primo grado, invece, le lezioni sono progettate affinché gli alunni possano superare l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex esame di terza media per gli studenti italiani).

Il tutto in una logica di campus: la scuola è dotata di una spaziosa biblioteca a due piani, di auditorium da 187 sedute, di una spaziosa sala da pranzo e di una palestra completamente attrezzata, di un giardino d'inverno (winter garden) per il gioco al coperto durante i mesi più freddi.

Lo studente al centro

«Pensiamo gli studenti al centro, offrendo lezioni e attività personalizzate che favoriscano la crescita accademica e sociale, nel rispetto delle individualità – sottolinea Beatrice Zanotti, preside della scuola -. Il nostro intendo è valorizzare l'identità di ogni studente, consapevoli che ognuno contribuisce al miglioramento della società con il proprio talento e la propria unicità. Il tutto all’insegna dell’internazionalità: siamo certificati in tutti i livelli, garanzia di un'educazione di qualità e riconosciuta a livello mondiale che si riflette per gli studenti in un ambiente educativo multilingue con insegnamenti in inglese, italiano, cinese e spagnolo, con l'obiettivo di preparare gli studenti a un futuro senza confini».

Il nuovo liceo

Da quest’anno, infine, l’offerta formativa si amplia con l’International High School for Innovation, un vero e proprio liceo dell’innovazione. Le lingue di competenza, oltre all’inglese che rappresenta il filo conduttore dell’intera proposta educativa, includono l’italiano, per consentire agli studenti di sviluppare il bilinguismo, lo spagnolo e il cinese. Oltre allo studio delle lingue straniere, saranno offerte materie volte a stimolare e incuriosire la creatività e la curiosità dei ragazzi, come la robotica e l’intelligenza artificiale.

La particolarità che contraddistingue l’International High School for Innovation è la personalizzazione del progetto formativo in base alle caratteristiche e competenze di ogni studente. Inoltre, sarà possibile partecipare a programmi di scambio di gemellaggio con altre scuole in Europa e nel mondo, in particolare in nazioni come Inghilterra, Stati Uniti, Spagna ed in Cina in particolare a Shanghai, per promuovere non solo l’apprendimento delle lingue, ma anche l’arricchimento culturale.

www.laaslonati.org