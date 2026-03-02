Pelletteria Charlotte, l’impresa del Garda che guarda al mondo

Non nasce come azienda di moda e non cresce seguendo le logiche delle grandi griffe. Pelletteria Charlotte è prima di tutto una realtà artigiana costruita passo dopo passo sul Lago di Garda, dove turismo, manifattura e commercio si incontrano ogni giorno. Qui prende forma un modello imprenditoriale che parte dal territorio e arriva a una clientela internazionale senza perdere la propria dimensione familiare.

Il rapporto con il Garda non è soltanto geografico: è il contesto economico che ha permesso all’azienda di svilupparsi. I negozi affacciati sulle località turistiche hanno intercettato negli anni visitatori provenienti da tutta Europa, trasformando il flusso turistico in opportunità imprenditoriale. Chi arriva sul lago cerca esperienze, prodotti locali, qualità italiana. Charlotte entra in questo circuito come una delle realtà manifatturiere che raccontano il territorio attraverso ciò che producono. Alla base rimane una struttura artigiana: le collezioni nascono da un lavoro di progettazione interna e vengono realizzate attraverso filiere produttive italiane specializzate nella lavorazione della pelle. La crescita dell’azienda non ha modificato questo approccio.

Espansione e artigianalità procedono insieme, senza passare a una produzione industriale standardizzata. È una scelta precisa, che consente all’impresa di mantenere controllo sulla qualità e identità riconoscibile anche con l’aumento dei punti vendita e della distribuzione.

Oggi Pelletteria Charlotte rappresenta un esempio di impresa gardesana capace di evolversi seguendo i cambiamenti del mercato. Accanto alla presenza retail consolidata, l’azienda ha sviluppato canali di vendita online e collaborazioni commerciali che portano il marchio oltre i confini italiani. Una crescita costruita senza accelerazioni improvvise, ma attraverso continuità e conoscenza diretta del cliente. In questo percorso il pubblico femminile ha sempre avuto un ruolo centrale. Non come target commerciale astratto, ma come riferimento concreto nello sviluppo delle collezioni e dei servizi proposti nei negozi.

La relazione con le clienti diventa parte integrante del lavoro artigiano, perché ascolto e personalizzazione sono elementi che distinguono la piccola manifattura italiana. Proprio in occasione dell’8 marzo, l’azienda ha scelto di rafforzare questo legame offrendo gratuitamente la personalizzazione dei propri prodotti fino alla Festa della Donna. Il servizio rimane disponibile durante tutto l’anno, ma l’iniziativa assume un valore simbolico: sottolineare l’attenzione verso un pubblico che ha accompagnato la crescita del marchio fin dalle origini.

L’impresa ha nel tempo ampliato la propria offerta includendo anche una linea dedicata all’uomo, mantenendo però nel mondo femminile il cuore della propria identità. Una scelta coerente con la storia aziendale e con il contesto turistico in cui Charlotte continua a operare.

Il turista che visita il Garda porta con sé un’esperienza del territorio: gastronomia, paesaggio, artigianato. Charlotte si inserisce in questa economia locale come prodotto manifatturiero riconoscibile e legato al luogo in cui nasce.

Guardando al futuro, l’obiettivo resta quello di consolidare la presenza commerciale e proseguire l’espansione mantenendo saldo il legame con le radici artigiane. In un mercato sempre più globale, l’azienda continua a puntare su ciò che l’ha fatta crescere: produzione italiana, rapporto diretto con il cliente e attenzione alle esigenze reali di chi entra nei negozi.

Un percorso che dimostra come anche un’impresa nata sulle rive del Garda possa svilupparsi a livello internazionale senza rinunciare alla propria identità.