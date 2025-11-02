Ottenere un sorriso armonioso senza interventi invasivi

Quali sono le priorità dei pazienti oggi?

Al giorno d’oggi, sono sempre di più le persone che si recano dal dentista con la richiesta di ottenere un sorriso migliore. Nel tempo, i progressi dell’odontoiatria hanno permesso di sviluppare soluzioni estetiche sempre più funzionali e meno invasive: se prima il rifacimento estetico e funzionale del sorriso comportava la limatura dei denti per poi inserire corone o ponti, oggi in molti casi le faccette dentali non richiedono il sacrificio del dente, ma vengono applicate in maniera additiva e senza alcun fastidio per il paziente. Secondo un sondaggio sul benessere della bocca, al primo posto le persone evidenziano il desiderio di avere denti più bianchi, simbolo di salute e bellezza, mentre al secondo posto emerge la volontà di ottenere una dentatura allineata.

Le fasi della riabilitazione estetica

I rimedi per soddisfare le richieste estetiche dei pazienti sono molteplici: sbiancamento, faccette dirette o indirette, ortodonzia estetica, restyling dell’architettura gengivale, impianti ecc. In tutti questi casi si è di fronte a trattamenti che il più delle volte vengono gestiti insieme in una riabilitazione complessiva.

Ne parliamo con il dottor Nicolò Coccoli, odontoiatra bresciano che si occupa di estetica dentale, protesi dentale, implantologia e gnatologia: «Ogni piano di trattamento estetico è sempre correlato alla funzione masticatoria, è individualizzato e richiede uno studio analitico e una valutazione mirata per avere una diagnosi il più completa possibile», spiega.

Il punto di partenza di una riabilitazione estetica è la raccolta di informazioni, ovvero l’anamnesi. Ogni paziente in prima visita viene analizzato in base alle predisposizioni individuali e inserito in un protocollo che prevede la terapia causale (composta da un’igienizzazione settoriale e profonda per l’abbassamento della carica batterica del cavo orale e dall’insegnamento di una tecnica personalizzata per mantenere lo standard di igiene raggiunto), l’indagine radiografica (status Rx, Opt, Tc Cone Beam in base alle esigenze del trattamento) e infine la visita finale, eseguita grazie all’ausilio di moduli in cui il paziente viene sottoposto a domande mirate e basate su evidenze scientifiche, suddivise in anamnesi medica e odontoiatrica (Kois Protocol).

Grazie alle risposte del paziente, alla raccolta dei dati clinici e all’esame obiettivo del cavo orale e delle radiografie, si ottiene così una diagnosi completa e si possono proporre le soluzioni più adatte alle esigenze del paziente.

Sbiancamento dentale con il protocollo americano

Quello usato dai dottori Coccoli presso il Centro di Odontoiatria Avanzata è un protocollo di sbiancamento americano in cui il gel utilizzato ha pH neutro, è gluten free, non è dannoso per il tessuto dentale e produce una sensibilità minima ma nella maggior parte dei casi nulla: i denti naturali non risulteranno mai finti ma soltanto più belli grazie al colore ripristinato, che raggiunge fino a 16 gradi di sbiancamento. Il risultato si ottiene anche senza limitazioni delle abitudini quotidiane (ovvero senza rinunciare a caffè, tè o sigarette). Ottenuta la gradazione di bianco desiderata, il paziente è sottoposto a un protocollo di mantenimento domestico e assolutamente gestibile in piena autonomia.

L’efficacia delle faccette dentali

Se il paziente desidera un sorriso più bianco e brillante, ma allo stesso tempo vuole cambiare anche forma, larghezza, lunghezza e allineamento dei denti per raggiungere un obiettivo funzionale e non solo estetico, oppure ha la necessità di chiudere degli spazi tra i denti, allora «un’eccellente alternativa allo sbiancamento sono le faccette dentali, sottili spessori di ceramica che vengono adesivamente cementati sulla superficie esterna dei denti per ottenere il sorriso desiderato e garantirgli una lunga durata. Oggi, la vera innovazione è vedersi con il sorriso nuovo ancora prima di iniziare il lavoro, grazie alla tecnologia del "mock up" con cui il paziente può visualizzare preventivamente nella propria bocca il risultato finale». Le faccette protesiche possono essere in ceramica o in composito e in molti casi non è necessaria la preparazione dei denti, poiché le faccette sono additive e vengono cementate adesivamente allo smalto dentale, riducendo al minimo l’invasività dell’intervento.

I vantaggi dell’ortodonzia estetica

Infine, quando il paziente presenta un disallineamento dentale importante o una malocclusione non gestita in infanzia o durante l’adolescenza e volesse risolverla, l’ortodonzia con allineatori trasparenti risulta essere la soluzione ideale nella persona adolescente e adulta. Questi allineatori permettono di mantenere la bocca libera da apparecchi fissi e di continuare con la solita routine di igiene orale quotidiana: a livello interpersonale non si avrà alcun impatto poiché si tratta di mascherine sottili e trasparenti non visibili a livello interlocutorio. A fine trattamento, l’ortodonzia estetica può essere abbinata a sbiancamento o alle faccette dentali.

Una soluzione ortodontica innovativa con allineatori specifici, che hanno un design diverso da quelli tradizionali, abbinati a un dispositivo miofunzionale – con il quale il paziente esegue degli esercizi di serramento per 30 minuti al giorno – favorisce la risoluzione di malocclusioni non risolvibili con l’ortodonzia tradizionale e accelera il trattamento.

Le testimonianze

Di seguito due casi clinici di sbiancamento con protocollo americano, due casi di faccette dentali e due casi di ortodonzia estetica eseguiti dai dottori Nicolò Coccoli e Andrea Coccoli.

Sbiancamento

Caso 1

Riguarda un paziente uomo con un sorriso già bello in termini di forma e armonia ma con un colore tendente al giallo che gli creava disturbo. Con il protocollo di sbiancamento americano ha ottenuto lo stesso sorriso naturale, ma più luminoso e bianco, raggiungendo il colore Bl2.

Caso 2

Riguarda una paziente donna che voleva migliorare il suo sorriso perché osservava una disarmonia. Il trattamento è stato multidisciplinare, con il protocollo di sbiancamento americano sono state raggiunte 6 tonalità più chiare e con il restyling delle parabole gengivali si è risolto il sorriso gengivale (gummy smile) ottenendo un sorriso naturale e più armonioso.

Faccette dentali

Caso 1

La paziente provava disagio, nascondeva il sorriso soprattutto per la colorazione dei suoi denti che risultavano scuri e a macchie con difetti dello smalto e otturazioni. Facendo un mix di tecniche odontoiatriche si è deciso di migliorare forma, allineamento, linea del sorriso e colore con 12 faccette superiori in ceramica e nell’arcata inferiore il protocollo di sbiancamento americano per favorire un’uniformità di colore.

Caso 2

Caso di riabilitazione dentale estetico funzionale in cui si è stabilizzata la masticazione con deprogrammatore e rialzi sui denti posteriori (faccette bov), e anteriormente sono stati chiusi gli spazi, migliorate le posizioni e l’anatomia dei denti oltre al colore con faccette in ceramica. Funzione masticatoria ed estetica sono strettamente collegate. La disfunzionalità masticatoria comporta un consumo dentale dovuto a instabilità occlusale. Eseguire delle faccette per sopperire al consumo senza risolvere il problema masticatorio risulterebbe fallimentare.

Ortodonzia estetica

Caso 1

Caso ortodontico in cui si sono raggiunti i seguenti obiettivi: ampliamento delle arcate, allineamento dentale, chiusura degli spazi e simmetria delle parabole gengivali.

Caso 2

Caso ortodontico con allineatori trasparenti che hanno reso possibile la risoluzione del morso profondo e l’ampliamento delle arcate. Seguirà il protocollo di sbiancamento americano per migliorare il colore.

