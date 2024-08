Il nuovo anno scolastico si avvicina e il Gruppo Brescia Mobilità lancia “OGNI VIAGGIO È DIFFERENTE. SCEGLI IL TUO ABBONAMENTO”, la campagna abbonamenti 2024/25 che invita a conoscere tutte le diverse tipologie di abbonamento al trasporto pubblico per individuare quella più conveniente rispetto alle proprie esigenze.

Per ogni tipologia di viaggiatore esiste infatti un abbonamento dedicato: l’Abbonamento Annuale Studenti per ragazzi e ragazze delle superiori che si recano a scuola ogni giorno, ma che lo usano anche per i propri interessi nel tempo libero o per raggiungere gli amici; l’Abbonamento Annuale Ordinario per chi dice basta allo stress del traffico e alla ricerca di parcheggio; l’Abbonamento Speciale Over 60 che offre cinque diverse soluzioni a prezzi super scontati.

Abbonamenti in due rate

Da quest’anno è possibile per tutti gli abbonati annuali pagare il proprio abbonamento in due rate: non solo gli studenti potranno godere di questa opportunità, ma anche chi acquista l’Abbonamento Annuale Ordinario.

Chi desidera rateizzare il proprio Abbonamento Annuale Ordinario potrà farlo a partire dal 26 agosto 2024: attraverso lo shop online e presso gli Infopoint Turismo e Mobilità si potrà versare la prima rata con costo pari al 50% del valore dell’abbonamento e con validità di 4 mesi dalla data di acquisto, e successivamente acquistare la seconda rata, di pari importo e con durata di 8 mesi. Ovviamente anche l’Abbonamento Annuale Studenti sarà acquistabile in due rate, sempre a partire dal 26 agosto 2024.

Online è più semplice!

La campagna 2024/25 invita anche a risparmiare tempo utilizzando lo shop online sul sito www.bresciamobilita.it: a partire dal 26 agosto 2024 sarà possibile acquistare tutte le tipologie di titolo di viaggio – annuale, mensile, plurimensile, studenti, scolari o over60, a prezzo pieno, con agevolazioni o costo scontato - direttamente da casa e ovunque ci si trovi, dal proprio pc o dallo smartphone, in modo semplice, veloce e in piena sicurezza.

Attraverso lo shop online è possibile anche richiedere la propria tessera elettronica dove poter caricare i titoli di viaggio, scegliendo tra la consegna a domicilio al costo di soli 3€ o il ritiro gratuito presso l’Infopoint Turismo e Mobilità in via Trieste 1.

Gli Infopoint Turismo e Mobilità

Per coloro che preferiscono chiedere un consiglio agli operatori, è possibile rivolgersi agli Infopoint Turismo e Mobilità in via Trieste 1, viale della Stazione 47 e via San Bartolomeo 23/c che sono sempre aperti, anche durante il mese di agosto.

È inoltre possibile acquistare alcune tipologie di abbonamento anche presso i punti vendita autorizzati a Brescia e nei 14 comuni limitrofi oppure presso le emettitrici automatiche presenti in tutte le stazioni della metropolitana.

Tutte le informazioni

Per informazioni su soluzioni di abbonamento, costi, modalità di acquisto e su tutti i servizi offerti dal Gruppo Brescia Mobilità è anche possibile rivolgersi al servizio di Customer Care - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle ore 22.00 - chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340 0702227, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.