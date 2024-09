Nuova Farmacia Bravi H24 a Brescia Nord: il giorno dell’inaugurazione

Avviata in piena estate, la seconda farmacia Bravi a Brescia aperta H24, situata a nord della città in via Triumplina, vicino alla rotonda dello Stadio, sarà inaugurata sabato 21 settembre.

Per festeggiare con la cittadinanza, nel grande spazio destinato alla vendita e nelle zone della Farmacia dei Servizi, sarà organizzata una giornata dedicata alla salute, al benessere e alla bellezza.

Durante la giornata, dalle 10 alle 18, in farmacia sarà a disposizione personale specializzato, sia delle farmacie Bravi che dei migliori brand, per offrire gratuitamente alla clientela tanti servizi sanitari individuali, trattamenti beauty, workshop e masterclass, e non mancheranno omaggi per gli avventori. Inoltre, i clienti potranno usufruire di uno speciale sconto del 20% su tutti i prodotti in vendita nella farmacia.

Il programma

Innanzitutto, focus sulla salute: su prenotazione, nella zona della Farmacia dei Servizi si potranno effettuare alcuni controlli e analisi dedicati alla prevenzione. Il personale sanitario della farmacia sarà a disposizione per effettuare alcune analisi generali e personale specializzato si dedicherà alla prevenzione cardiovascolare (con il brand Omron) e all’analisi vascolare-venosa (con il brand Solidea). Sarà inoltre possibile partecipare ad una masterclass pomeridiana sulla prevenzione delle malattie metaboliche (in collaborazione con Solgar).

Una particolare attenzione sarà dedicata in mattinata alla mamma e alla cura del bambino. Aziende leader del settore (Mustela e Suavinex) organizzeranno workshop a numero chiuso per le mamme che vogliono approfondire temi specifici.

Nel pomeriggio si terranno invece workshop dedicati alla cosmesi e al mondo beauty: una skincare masterclass con esperti Filorga e poi un corso di autotrucco con truccatori di RVB LAB. Sarà inoltre possibile approfittare, sempre su prenotazione, di trattamenti di bellezza one to one come trattamenti viso personalizzati (con The Organic Pharmacy) e make up professionale (con Jane Iredale), oltre ad analisi del collagene (con Gold Collagene). Inoltre, sarà presente personale specializzato per l'analisi del capello e del cuoio capelluto (con i brand Phyto e Vital Plus).

Un progetto all’avanguardia

Quattordici anni dopo il progetto di Brescia Due avviato nel 2010 (prima farmacia H24 a Brescia e provincia), Bravi Farmacie torna quindi a investire a Brescia. L’edificio, prima dedicato ad una concessionaria di automobili, a seguito di un accurato restyling è ora interamente destinato alla farmacia e ai suoi nuovi servizi sanitari. Con quasi 1.500 metri quadri di superficie e un ampio parcheggio con più di 30 posti auto, è la struttura più grande di Bravi Farmacie.

Al piano terra si trova un’ampia superficie di oltre 500 metri quadri che, oltre al banco farmacisti per la dispensazione del farmaco con ricetta e da banco, rimedi omeopatici e fitoterapici, offre tanti reparti specializzati, in self-service o assistiti, per la salute e il benessere delle persone: prodotti per il neonato e la mamma, ortopedia, veterinaria, oltre all’integrazione alimentare e sportiva e molto altro. Ampio spazio dedicato anche alla cosmesi, anche dermatologica, con cabina e beauty dedicata.

Al primo piano troviamo gli spazi dedicati alla Farmacia dei Servizi, disponibile 7 giorni su 7: un presidio territoriale con un team di farmacisti, infermieri e altri operatori sanitari pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini, tra cui servizi di analisi e test diagnostici, telemedicina (ECG ed holter), ora anche gratuita in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale per le patologie cardiache. È presente anche un laboratorio per le preparazioni galeniche, un settore che Bravi Farmacie storicamente ha sempre seguito e man mano incrementato con tutte le nuove tecnologie di preparazione.

Per maggiori informazioni sui servizi e gli orari:

https://www.bravifarmacie.it/servizi-farmacie/brescianord

Per assicurarsi un posto si consiglia la prenotazione (tel. 030 2002326)