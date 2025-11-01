Giornale di Brescia
Numerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuro

Due storie, un’unica esperienza di crescita: Gian Maria e Luca raccontano come la formazione e l’affiancamento sul campo li abbiano aiutati a scoprire il valore del lavoro nel mondo delle vendite
Da sinistra: Luca Paoli e Gian Maria Valente
AA

«Ricordo ancora il primo giorno, quando ci dissero: “Qui si vendono emozioni”. Da quel momento è nata in me una grande curiosità e voglia di mettermi in gioco», racconta Gian Maria Valente, 30 anni, che lo scorso anno ha partecipato alla Numerica Sales Academy, il percorso formativo promosso e organizzato da Numerica, pensato per formare nuovi talenti e futuri professionisti delle vendite.

Anche Luca Paoli, 21 anni, conferma quanto l’esperienza sia stata utile per aprire nuove prospettive: «La pratica e l’affiancamento sul campo sono fondamentali per capire davvero come funziona questo lavoro. È un’opportunità per mettersi alla prova e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo».

I due hanno storie differenti – Gian Maria arriva dal mondo della scuola, Luca dal fundraising – ma condividono la stessa consapevolezza: per entrambi la Sales Academy è stata un punto di svolta, un’occasione per misurarsi con la realtà del lavoro, conoscere professionisti del settore e scoprire che la vendita è prima di tutto ascolto, empatia e costruzione di valore.

Il percorso 2025

L’edizione di quest’anno si terrà dal 17 al 21 novembre, dalle 9 alle 13, nella sede del Giornale di Brescia (via Solferino 22).

Un totale di 20 ore di formazione gratuita dedicate ai neodiplomati e neolaureati pronti a mettersi in gioco per costruire il proprio futuro professionale. Il programma combina lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e simulazioni di vendita per sviluppare le competenze più richieste nel settore commerciale: motivazione, comunicazione relazionale, tecniche di vendita e social selling.

A guidare i partecipanti saranno tre formatori di esperienza: Silvia Cusmai di Incitement Italy, Alessandro Del Panno di Confcommercio Brescia e Fabio Rocca di Efferre & Partners.

Un’occasione concreta di crescita

La Numerica Sales Academy è un progetto promosso e organizzato da Numerica, la divisione commerciale di Editoriale Bresciana (Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette), con l’obiettivo di formare nuovi talenti nel mondo delle vendite e far scoprire ai partecipanti le potenzialità di una carriera commerciale.

Il corso è completamente gratuito e, al termine, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza. I più motivati potranno, inoltre, intraprendere un percorso di crescita professionale in Numerica come Junior Account, mettendo in pratica le competenze acquisite durante la formazione.

Vieni a conoscerci

Lo stand di Numerica alla passata edizione di Domani Lavoro
Prima di iscriverti, puoi incontrare il team di Numerica a Domani Lavoro, la fiera in programma il 6, 7 e 8 novembre alla Fiera di Brescia. Un’occasione per conoscere da vicino la realtà della Sales Academy e iscriversi direttamente in fiera (stand E77).

Per maggiori informazioni e iscrizioni visita la pagina dedicata su numerica.com, scrivi a segreteria@numerica.com o chiama lo 030.3740228.

