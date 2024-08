«Numerica Sales Academy», aperte le iscrizioni per futuri professionisti delle vendite

Quella del venditore è una professione che richiede di essere sempre aggiornati, per rimanere al passo con i tempi, per migliorare le proprie competenze e crescere professionalmente. Per diventare un perfetto venditore del ventunesimo secolo sono aperte le iscrizioni alla «Numerica Sales Academy»: un percorso formativo, totalmente gratuito, progettato per formare professionisti delle vendite, organizzato da Saef Brescia in collaborazione con KoinOn e promosso da Numerica, divisione commerciale di Editoriale Bresciana (Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette).

Come funziona oggi il ruolo del commerciale? Quali sono le soft skills essenziali e le tecniche di vendita necessarie per eccellere nel lavoro? E soprattutto, come si può migliorare le proprie competenze e crescere professionalmente? Queste sono alcune delle domande a cui si troverà risposta nel corso della Sales Academy in programma dal 30 settembre all’11 ottobre (dal lunedì al venerdì) nella sede del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), per una durata totale di 40 ore (2 settimane). Il percorso è rivolto a persone di tutte le età. Per partecipare è necessario iscriversi qui (posti limitati).

Il programma

Il progetto formativo è suddiviso in tre fasi: «Explorer», «Connector» e «Master».

La prima è dedicata all’«Explorer»: due settimane di lezione con docenti qualificati. A lezioni motivazionali saranno alternate ore dedicate alla tecnica della vendita, per comprendere al meglio la mentalità del venditore vincente. Al termine del corso, ogni partecipante sosterrà un colloquio motivazionale, a cui seguirà la consegna dell’attesto di frequenza.

I più meritevoli potranno accedere alla seconda fase, quella del «Connector»: in questo step saranno approfondite tutte le tecniche di vendita specifiche del settore pubblicitario.

La terza fase, quella «Master», è dedicata al lavoro sul campo: i profili interessati ad un percorso di crescita professionale come Junior Account avranno la possibilità di mettersi alla prova in un team di lavoro, affiancati dai professionisti di Numerica.

Perché iscriversi?

Il percorso «Numerica Sales Academy» è completamente finanziato da Regione Lombardia attraverso il programma «Gol» (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), e pertanto completamente gratuito. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza, e non solo: i più meritevoli e volenterosi avranno anche l’opportunità di provare sul campo le competenze acquisite, guidati dai professionisti di Numerica.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata alla «Numerica Sales Academy».