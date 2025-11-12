«Non c’è Acqua da perdere!» punta a sensibilizzare e informare

Di trasparente, presso la società Acque Bresciane, non c’è solo l’acqua, ma anche la gestione delle comunicazioni con il cliente finale.

Acque Bresciane - società benefit totalmente pubblica, nata nel 2017 per gestire il Servizio Idrico Integrato - ha recentemente introdotto una novità importante per tutti i Comuni gestiti e i loro cittadini.

Con l’iniziativa «Non c’è Acqua da perdere!», la Società invita a passare dalla bolletta cartacea a quella digitale in pochissimi «click». Una novità che ha molti vantaggi in termini di qualità e velocità del servizio e miglioramento complessivo della esperienza per gli utenti. Con l'attivazione del servizio, l’utente riceverà la notifica via e-mail, eliminando la carta e contribuendo alla tutela dell'ambiente.

Se scegli la bolletta digitale, per te il Fondo perdite è gratuito!

Ma i vantaggi non finiscono qui. Chi attiva la bolletta digitale, o ha intenzione di farlo entro la fine del 2025, ottiene gratuitamente anche il Fondo Perdite Occulte, una tutela aggiuntiva per coprire i costi non previsti derivati da una perdita occulta della rete interna alla proprietà che ha causato maggiori consumi d’acqua.

Che cos’è una perdita occulta

Una perdita occulta in un impianto idrico è una fuoriuscita d'acqua da tubature, raccordi o impianti idraulici non visibile direttamente, in quanto avviene in punti nascosti o non facilmente accessibili (sotto i pavimenti, dietro i muri o in tubazioni interrate). È però un problema relativamente comune nelle abitazioni e nelle strutture con impianti datati o soggetti a usura. Per contrastare tale fenomeno, il fondo integra e rafforza la tutela minima prevista dalla legge.

I vantaggi della bolletta digitale di Acque Bresciane

Come si attiva la bolletta digitale?

L’attivazione del servizio per la bolletta digitale è gratuita e si impiegano pochi minuti. Per farlo basta collegarsi al sito www.bollettadigitale.acquebresciane.it (o scannerizzare il QR code presente sui volantini pubblicitari), compilare il forum inserendo i dati dell'intestatario della fornitura e attendere la conferma. Tutti gli operatori del Servizio clienti di Acque Bresciane restano comunque attivi e disponibili per rispondere a qualsiasi dubbio o domanda, e per fornire assistenza. Per maggiori informazioni sul Fondo Perdite Occulte, invece, basta cliccare qui: https://www.acquebresciane.it/servizi-agli-utenti/fondo-perdite-occulte

Che aspetti allora, «Non c’è acqua da perdere!»