Noleggio operativo industriale: il modello di Giustacchini Tech To Rent

In un contesto economico globale dove l'innovazione tecnologica corre a ritmi serrati, le aziende italiane si trovano di fronte a un dilemma cruciale: come mantenere macchinari all'avanguardia senza compromettere la stabilità finanziaria? La risposta arriva da Brescia, dove Giustacchini Tech to Rent (Gttr) sta riscrivendo le regole dell'accesso ai beni strumentali. Forte di una storia che affonda le radici nel 1813 con il Gruppo Giustacchini, questa realtà ha saputo evolversi trasformando il concetto di fornitura in quello di servizio strategico.

Una leva per la competitività delle Pmi

Il modello proposto si basa sul noleggio operativo industriale a lungo termine, una formula che permette a imprese e Pubbliche Amministrazioni di disporre delle migliori attrezzature pagando un canone fisso. Questo approccio elimina i rischi legati all'obsolescenza e alla manutenzione, garantendo una pianificazione finanziaria certa e una continuità produttiva costante. La rete di Gttr, che conta oltre cinquanta agenti nel Nord Italia e una fitta maglia di partner su tutto il territorio nazionale, punta a diffondere questa cultura tra le piccole e medie imprese, spesso frenate dai costi di acquisizione dei macchinari.

I vantaggi del noleggio rispetto al credito tradizionale

Davide Danesi, amministratore delegato di Giustacchini Tech To Rent

Secondo Davide Danesi, amministratore delegato di Giustacchini Tech to Rent, il beneficio è duplice: «Portiamo il beneficio del noleggio operativo con due vie differenti: da una parte, può essere usato dalle aziende come alternativa ai tradizionali leasing e finanziamenti come formula per acquisire un macchinario, perché non indebita l’azienda e lascia libera la propria capacità di investimento; dall’altra parte, applicato a macchinari usati o a macchinari già presenti in azienda, grazie all’innovativa formula del rent-back può essere usato per generare liquidità dai propri macchinari, senza ricorrere agli strumenti tradizionali del credito».

Casi di successo: efficienza e produttività

L'impatto reale di questa filosofia si vede nei numeri delle aziende che l'hanno adottata. Un caso emblematico è quello di una Pmi metalmeccanica lombarda che nel 2025 ha affrontato il rinnovo di una linea produttiva dal valore superiore ai 400.000 euro. In un momento di margini ridotti e irrigidimento del sistema bancario, la scelta del noleggio operativo ha permesso di implementare una nuova linea automatica senza intaccare la liquidità. I benefici sono stati immediati e misurabili: un incremento della produttività del 30%, la drastica riduzione dei fermi macchina e la garanzia di un aggiornamento tecnologico già programmato per il futuro.

Un approccio tailor-made per l'industria moderna

Il successo di Gttr risiede nella capacità di offrire consulenze personalizzate, costruendo contratti su misura che includono servizi accessori e aggiornamenti. Scegliere l'uso anziché la proprietà significa oggi essere più reattivi di fronte ai cambiamenti del mercato, trasformando un costo fisso in un investimento dinamico che segue il ciclo di vita del prodotto e le reali necessità dell'officina o della fabbrica. L'obiettivo finale rimane la promozione di una cultura della bellezza produttiva e dell'efficienza, dove la tecnologia è uno strumento al servizio della crescita e non un limite finanziario.

