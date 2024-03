Mobility Care, ritrovare la libertà di muoversi in autonomia e in sicurezza

Ritrovare la libertà di muoversi in autonomia e in sicurezza: da oltre 12 anni è questa la mission di Mobility Care, azienda specializzata nel settore della mobilità e dell’abbattimento barriere architettoniche e punto di riferimento in tutto il Nord Italia per chi cerca soluzioni pratiche e intelligenti che migliorano la qualità della vita, aiutando e accompagnando le persone anziane e disabili nel compiere anche i più piccoli gesti quotidiani, dentro e fuori casa.

Con oltre 5.000 impianti, 10.000 clienti soddisfatti e un’attenzione particolare alle esigenze personali, Mobility Care consolida la sua presenza in Lombardia con una nuova sede a Cividate al Piano (in via Don Milani, 15/A), oltre a una presenza capillare in tutto il Nord Italia. Con un solo obiettivo: migliorare la qualità di vita e l’autonomia delle persone.

Soluzioni personalizzate e su misura

Montascale a poltroncina, a piattaforma, piattaforme elevatrici, ascensori, sollevatori a soffitto, rampe e adeguamento bagni: un portafoglio di soluzioni a 360° per rendere accessibile e fruibile qualsiasi spazio, attraverso lo studio di soluzioni personalizzate su misura in base all’esigenza del cliente e alla tipologia di abitazione. «Da sempre ci definiamo “una famiglia che aiuta altre famiglie”: nonostante la forte crescita degli ultimi anni abbiamo infatti preservato quell’imprinting iniziale dove il rapporto umano, l’attenzione al prossimo, i valori etici sono le pietre fondanti sulle quali si fonda la nostra attività - sottolinea Matteo Pisan, responsabile marketing di Mobility Care -. Per noi di Mobility Care il servizio e la consulenza sono fondamentali: trasformiamo ogni spazio in un ambiente non solo accessibile, ma anche perfettamente fruibile grazie all’implementazione di progetti personalizzati a servizio delle persone diversamente abili, degli anziani e più in generale di chiunque necessiti di un piccolo sostegno nell’affrontare la vita di tutti i giorni. Raccordiamo ogni sorta di dislivello, da pochi centimetri a interi palazzi, abbattendo tutte le barriere architettoniche presenti all’interno degli edifici e nelle aree esterne, in modo che ogni persona possa finalmente sentirsi sicura e autonoma nel vivere la propria quotidianità».

Mobility Care, soluzioni per la mobilità

La consulenza come valore aggiunto

Il punto di forza di Mobility Care è la capacità dell’azienda di proporre una soluzione, un ausilio o un impianto su misura. «Il consulente che effettua il sopralluogo a casa dell’interessato effettua una vera e propria consulenza ambientale-domestica per valutare i vari dislivelli e le barriere architettoniche da abbattere – prosegue Pisan -. In base alle esigenze dell’interessato, attuali e future, proponiamo quindi la soluzione migliore per poter avere una casa accessibile sicura con un occhio particolare al gusto e anche al design».

Tutto con un occhio di riguardo anche al servizio e alla gestione di tutto l’iter della commessa: «Seguiamo passo dopo passo tutte le fasi, dal primo sopralluogo gratuito al preventivo, dall’installazione alla manutenzione dell’impianto -conferma Pisan -. Ogni passaggio viene svolto dal nostro personale interno che è a disposizione anche per la consulenza inerente il bonus fiscale del 75% per abbattimento barriere architettoniche. Nello specifico aiutiamo il cliente a capire come accedere alla detrazione e se può ottenere lo sconto in fattura del 75%, gestendo poi tutto l’iter burocratico.

Un unico interlocutore per la mobilità

Professionalità, efficienza e rapidità di intervento sono nel dna di Mobility Care il cui servizio può essere riassunto in 7 punti che rispecchiano il know how dell’azienda che con migliaia di impianti installati nel Nord Italia è impegnata a rimarcare un concetto fondamentale: «Ogni luogo è raggiungibile e il percorso è fondamentale: lascia che sia Mobility Care ad accompagnarti».

INFOGRAFICA

Consulenza gratuita. Contattando Mobility Care si ha subito un riscontro: il numero verde gratuito è sempre operativo, come pure il modulo di contatto.

Sopralluogo e preventivi gratuiti. Senza impegno, il personale specializzato effettuerà una visita presso l’abitazione per comprendere le esigenze specifiche ed effettuare le rilevazioni tecniche attraverso apposita strumentazione.

Progettazione su misura. Il team tecnico realizza il progetto su misura, identificando la soluzione più idonea alle esigenze dell’utente e alla tipologia di dislivello da superare, con la realizzazione di disegno in 3D per l’approvazione finale.

Gestione pratiche fiscali. Un reparto interno specializzato si occuperà in autonomia della gestione delle pratiche relative ai contributi e alle agevolazioni fiscali previsti per legge.

Consegna e installazione. Il trasporto della merce avviene a carico di Mobility Care con mezzi propri. L’installazione, grazie a tecnici specializzati, avviene in poche ore.

Messa in servizio degli impianti. Mobility Care gestisce anche la pratica di registrazione in Comune degli impianti installati, la richiesta di matricola e la relativa messa in servizio.

Assistenza e manutenzione. Viene garantita un’assistenza capillare veloce e puntuale, oltre a programmi di manutenzione ordinaria, fornitura di componenti di ricambio e assistenza prioritaria e telefonica.

