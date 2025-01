MINI Aceman: il crossover elettrico che ridefinisce il segmento premium

La nuova generazione di veicoli MINI è pronta a segnare un passo decisivo verso un futuro completamente elettrico e digitale. Tra le novità più attese, la nuova MINI Cabrio farà il suo debutto il mese prossimo, proponendo agli amanti della guida en plein air un'esperienza arricchita da tecnologie all'avanguardia e un design rinnovato. Ma la vera protagonista di questo inizio anno è la nuova MINI Aceman, un crossover completamente elettrico che rappresenta una svolta nel segmento delle piccole auto premium. Presentata in anteprima mondiale ad aprile 2024, MINI Aceman combina le dimensioni compatte tipiche del marchio con un abitacolo spazioso, provvisto di cinque comodi posti e un bagagliaio con capacità che varia da 300 a 1.005 litri, grazie alle numerose opzioni di regolazione.

Il design di MINI Aceman è contraddistinto da un linguaggio stilistico minimalista, ribattezzato «Charismatic Simplicity», che conferisce al veicolo un look contemporaneo: le proporzioni compatte - con una lunghezza di 4,07 metri, una larghezza di 1,75 metri e un'altezza di 1,50 metri - posizionano la Aceman tra la MINI Cooper e la MINI Countryman, offrendo un equilibrio perfetto tra agilità e presenza su strada. Grazie agli sbalzi corti e al funzionale design a due volumi, il principio di design «Clever Use of Space», marchio di fabbrica del brand, ha acquisito un nuovo carattere distintivo, mentre la propulsione completamente elettrica apre un'ampia gamma di nuove possibilità in termini di design del veicolo.

Con il suo volante facile da manovrare, il display Oled centrale e la barra di comando rimodellata, l'abitacolo riprende tre elementi chiave del design della MINI classica. Tutto è progettato per offrire un'esperienza digitale immersiva, con tecnologie innovative che migliorano il comfort e la connettività rispetto ai modelli precedenti. Lo stile dolce e arrotondato dell'abitacolo si riflette ulteriormente nelle superfici curve della plancia, ricoperta da un materiale a maglia in cui il colore inferiore traspare da quello superiore. Ciò conferisce agli interni un carattere familiare con contrasti cromatici fortemente accentuati. Con questo stile contemporaneo nel nuovissimo modello crossover, MINI trasporta la storia del marchio nel presente.

L'aspetto chiaro dei display, degli elementi operativi e delle caratteristiche funzionali di facile comprensione si traduce in un elevato livello di sicurezza complessiva a bordo. Il Driving Assistant Plus fornisce a MINI Aceman un ulteriore assistente di sterzo e di corsia per la guida laterale: il maggiore comfort offerto dal sistema combina un controllo rilassato e superiore del veicolo, sollevando il guidatore dagli aspetti monotoni e meno impegnativi della guida. Il nuovo Trailer Assistant aiuta invece nelle manovre di parcheggio, offrendo anche consigli sull'angolo di sterzata necessario durante la retromarcia. Grazie a dodici sensori a ultrasuoni e quattro telecamere Surround View, MINI Aceman è in grado di identificare con maggiore precisione gli spazi di parcheggio liberi, avviando automaticamente le manovre in caso di spazio limitato, mentre la nuova funzione Remote Parking dell'optional Parking Assistant Pro consente di parcheggiare la vettura utilizzando lo smartphone. Anche l'innovativo optional MINI Digital Key Plus utilizza lo smartphone dell'utente per garantire un'esperienza di guida personalizzata, trasformando il device mobile in una chiave del veicolo.

MINI Italia punta fortemente sulla Aceman per questo mese e per l'inizio del trimestre, riconoscendo in questo modello un elemento chiave per consolidare la presenza del marchio nel mercato dei veicoli elettrici. Per supportare i clienti nell'acquisto, sono state introdotte interessanti proposte commerciali, tra cui degli incentivi validi fino al 28 febbraio abbinati al pacchetto finanziario Why-Buy. L'iniziativa «MINI-mizza l’attesa» offre ulteriori vantaggi per le vetture in pronta consegna, facilitando l'accesso immediato ai nuovi modelli senza lunghe attese.

Il Gruppo Bonera offre un punto di riferimento d’eccellenza per conoscere da vicino tutte le caratteristiche del modello. Presso i Saloni MINI Dinamica del Gruppo, situati a Brescia in via Breve 4, e a Mantova a San Giorgio Bigarello in via Einstein 19, è possibile immergersi nell’universo MINI con il supporto del personale altamente qualificato. Qui, gli appassionati possono toccare con mano la nuova Aceman, ricevere informazioni dettagliate e usufruire di un’assistenza completa per ogni esigenza, dalla scelta del modello fino alla consulenza sui servizi finanziari, come il pacchetto Why-Buy.