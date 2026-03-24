Mercedes-Benz Certified: l’usato che non scende a compromessi

Scegliere una vettura Mercedes-Benz significa, da sempre, abbracciare un concetto di mobilità fatto di innovazione, comfort e sicurezza ai massimi livelli. Quando questo desiderio incontra il mercato dell’usato, l’esigenza primaria del cliente diventa la certezza del valore nel tempo.

È in questo contesto che si inserisce Mercedes-Benz Certified, il programma globale dedicato all’usato garantito della Stella, che a Brescia trova la sua massima espressione nel centro specializzato del Gruppo Bonera, situato in Viale S. Eufemia 28. Non si tratta di una semplice selezione di vetture di seconda mano, ma di un processo di riqualificazione integrale che eleva ogni auto ai rigidi standard della casa madre.

La forza delle dodici promesse

Il cuore pulsante del programma Mercedes-Benz Certified risiede in dodici promesse chiare e vincolanti, pensate per eliminare ogni incertezza dall'esperienza d'acquisto.

Ogni vettura, per poter fregiarsi della certificazione, deve superare un test estremamente rigoroso: il controllo tecnico a 150 punti. Questo check-up approfondito copre ogni centimetro dell'auto, dalla meccanica alla carrozzeria, dall'elettronica di bordo ai sistemi di sicurezza attiva e passiva. Solo gli esemplari che superano indenni questa analisi millimetrica entrano a far parte dell'offerta Certified.

Tra i vantaggi più rilevanti per l'utente spicca la garanzia fino a 48 mesi. Si tratta di una copertura che ricalca nelle tutele quella prevista per il nuovo, offrendo una tranquillità che non ha eguali nel mercato dell'usato tradizionale. A questa si aggiunge la certificazione del chilometraggio: la storia manutentiva di ogni auto è verificata e documentata, garantendo trasparenza totale sulla vita precedente del veicolo.

Tecnologia e servizi: Mobilo e assistenza 24h

L’eccellenza Mercedes-Benz non si esaurisce al momento della consegna delle chiavi. Il programma include Mobilo, il servizio di mobilità stradale attivo in tutta Europa. Che si tratti di un piccolo inconveniente o di una necessità più complessa, il cliente può contare su un’assistenza h24, 365 giorni l’anno. Questo pacchetto di servizi garantisce il soccorso stradale, il veicolo sostitutivo o il proseguimento del viaggio, confermando l'impegno del brand nel non lasciare mai solo chi guida una Stella.

Inoltre, il programma prevede la manutenzione ordinaria agevolata e la possibilità di effettuare un test drive immediato. La fiducia nel prodotto è tale che Mercedes-Benz Certified offre anche il diritto di sostituzione: entro un termine stabilito, se la vettura non dovesse rispondere pienamente alle aspettative, il cliente ha la facoltà di sostituirla con un altro modello di pari valore.

Il Centro Usato Bonera: un riferimento per il territorio

A Brescia, il Gruppo Bonera ha dedicato una sede specifica a questo programma: il Mercedes-Benz Bonera Certified Centro Usato. Situato in una posizione strategica, questo spazio non è una semplice area espositiva, ma un vero polo di consulenza.

Qui, esperti certificati accompagnano il cliente nella scelta della vettura ideale, analizzando le esigenze di percorrenza e preferenza tecnologica, dalle motorizzazioni termiche tradizionali alle più moderne soluzioni ibride ed elettriche della gamma EQ.

Acquistare presso il centro Bonera significa anche accedere a soluzioni finanziarie su misura. Grazie a Mercedes-Benz Financial Services, è possibile strutturare piani di finanziamento o leasing estremamente flessibili, con rate calibrate sulle necessità individuali e la possibilità di includere servizi assicurativi ad alto valore aggiunto.

Una scelta di valore e sostenibilità

Optare per un usato certificato non è solo una decisione economica intelligente, ma anche una scelta consapevole. Allungare il ciclo di vita di una vettura premium, mantenendone intatte le prestazioni attraverso ricambi originali e manodopera specializzata, rappresenta una forma di consumo evoluto.

Con Mercedes-Benz Certified, il Gruppo Bonera conferma la propria missione: offrire al territorio bresciano una mobilità d'eccellenza, dove il prestigio del marchio incontra la solidità di una garanzia senza tempo.