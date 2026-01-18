Medicina estetica del volto e odontoiatria avanzata

Negli ultimi anni la medicina estetica del volto è diventata una naturale estensione dell’odontoiatria estetico-funzionale. Oggi il sorriso non può più essere considerato solo come una questione di denti bianchi e allineati, ma come il risultato di un equilibrio complesso tra bocca, labbra e volto. Presso il Centro di Odontoiatria Avanzata, ogni trattamento nasce da una visione globale del paziente: funzione, estetica e proporzioni facciali vengono pianificate insieme per ottenere risultati armonici, naturali e duraturi.



Il sorriso rappresenta il fulcro dell’estetica del volto. Trattamenti come faccette estetiche, ortodonzia, sbiancamenti professionali, ricostruzioni dentali o combinazioni personalizzate di queste tecniche permettono di ristabilire una corretta funzione masticatoria, un equilibrio occlusale adeguato e un’estetica del sorriso coerente con i lineamenti del viso. Tuttavia, una volta completata la riabilitazione intraorale, accade spesso che il nuovo sorriso metta in evidenza aspetti del volto precedentemente trascurati, come labbra poco sostenute, rughe periorali più marcate o una perdita generale di armonia del terzo inferiore del viso. È proprio in questo contesto che la medicina estetica del volto assume un ruolo fondamentale, non come intervento isolato, ma come completamento naturale del lavoro odontoiatrico.

Il concetto chiave di questo approccio, come spiega il dottor Coccoli, è semplice ma essenziale: prima si riabilita la bocca, poi si interviene su labbra e rughe. Molto spesso, infatti, i segni dell’invecchiamento del volto non dipendono esclusivamente dalla qualità della pelle, ma da una perdita di sostegno strutturale legata al consumo e all’abrasione dei denti, alla perdita di elementi dentari, a disfunzioni masticatorie o alla riduzione della dimensione verticale.

Queste condizioni portano nel tempo a un collasso del terzo inferiore del volto, con conseguente assottigliamento delle labbra, aumento delle rughe periorali, solchi naso-labiali più evidenti e un aspetto complessivamente stanco o “chiuso” del viso. Intervenire direttamente con filler o trattamenti estetici senza aver prima ristabilito i corretti rapporti dentali significa agire sull’effetto e non sulla causa, con il rischio di ottenere risultati poco naturali o di breve durata.



La riabilitazione estetico-funzionale dentale rappresenta quindi il primo e più efficace trattamento anti-age. Ripristinare la giusta dimensione verticale consente di ridare sostegno ai tessuti molli, migliorare la postura del sorriso e ringiovanire l’intero volto in modo naturale. In molti casi, il solo recupero della funzione e dell’estetica dentale è già sufficiente a migliorare visibilmente l’aspetto del viso, riducendo la necessità di interventi estetici più invasivi. Solo dopo aver creato una solida base funzionale diventa possibile valutare con precisione come, dove e quanto intervenire a livello di labbra e rughe.



La medicina estetica del volto rappresenta la fase finale del percorso, il tocco conclusivo che permette di valorizzare al massimo il sorriso ottenuto. Dopo la riabilitazione della bocca, gli interventi vengono effettuati in modo mirato per migliorare il volume e il sostegno delle labbra, attenuare le rughe residue del sorriso, riequilibrare i rapporti tra denti, labbra e profilo e donare freschezza e naturalezza al volto. Si tratta di trattamenti calibrati, conservativi e personalizzati, capaci di rispettare l’identità del paziente senza stravolgerne i lineamenti.



La forza di questo approccio integrato risiede nella profonda conoscenza dell’anatomia facciale e delle dinamiche funzionali del sorriso, che consente di unire odontoiatria e medicina estetica in modo sicuro, coerente ed efficace. L’estetica non è mai fine a sé stessa, ma il risultato di un percorso che parte dalla funzione e conduce all’armonia del volto. Un bel sorriso, infatti, non è solo una questione di denti o di labbra, ma di equilibrio, sostegno e benessere complessivo.

I casi clinici

Di seguito alcuni casi clinici trattati e risolti dal Centro di Odontoiatria Avanzata di Brescia.

Faccette dentali

Caso di riabilitazione estetica funzionale in cui la paziente presentava un abbassamento dell’altezza della bocca dovuta a un morso profondo e consumo dentale generale, i quali determinavano poco sostegno alle labbra e ai tessuti intorno alla bocca. Dopo essere stata deprogrammata, rialzata e riabilitata con faccette, il risultato raggiunto ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi:

- masticazione equilibrata e stabile

- muscoli che lavorano simmetricamente

- sorriso più bello e armonico

- profilo e labbra più sostenuti e riempiti senza medicina estetica

Corone dentali

La paziente presentava un ponte anteriore che non dava armonia al sorriso (assi dentali non simmetrici, linea mediana storta) e che influenzava negativamente le labbra che si presentavano non sostenute in ugual modo e asimmetriche. È stato rifatto il ponte per un motivo sia estetico che funzionale con nuove corone anteriori tutte di uno spessore uguale, assi simmetrici e colore più chiaro. Ultimati i denti sono stati dati volume e tonicità alle labbra con filler a base di acido ialuronico che ha permesso anche di rendere simmetrico il labbro superiore, pur mantenendo un’immagine naturale.

Sbiancamento e gummy smile

Caso estetico in cui si è valorizzato il sorriso eseguendo un mix di tecniche: protocollo di sbiancamento americano per rimuovere la colorazione gialla del dente e portarlo ad un bianco bleaching stabile nel tempo; tossina botulinica per bloccare il muscolo elevatore del labbro superiore ed eliminare il sorriso gengivale (gummy smile); ortodonzia con allineatori trasparenti (in corso) per allineare e allargare il sorriso.

Sbiancamento e filler labbra

Caso clinico in cui si è migliorato il sorriso prima con il protocollo di sbiancamento americano, con cui si sono raggiunte 7 tonalità più chiare, e poi dando importanza alla volumizzazione e definizione delle labbra con filler (acido ialuronico), con il quale è stata conferita tonicità e idratazione profonda, mantenendo un’immagine naturale e non artificiale.

Riabilitazione e armonizzazione facciale

Caso di riabilitazione estetico-funzionale di paziente disfunzionale con elementi dentari mancanti. In seguito ad un trattamento multidisciplinare (impianti, faccette, corone rialzo di masticazione, restyling gengivale) si è ottenuto il risultato di un sorriso più fresco e giovane. La pelle risulta meno flaccida, più tonica e sostenuta. Per migliorare il profilo e i volumi è stata eseguita un’armonizzazione facciale con acido ialuronico su zigomi, rughe naso geniene, mento e labbra.

