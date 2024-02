Mandolini apre le porte per il lancio della nuova T-Cross

Attiva sul bresciano dal 1946, Mandolini Auto è ormai un'istituzione che garantisce professionalità e sicurezza da oltre 70 anni. La concessionaria dei marchi Audi e Volkswagen, con l'ingresso nel Gruppo Bossoni, ancora oggi continua a crescere mantenendo intatto quel patrimonio di italianità che da sempre contribuisce a valorizzare il territorio e il legame con la città.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio, in occasione della presentazione della nuova T-Cross, la sede di via Triumplina sarà aperta a tutti coloro che vorranno osservare il modello nei suoi particolari rivisitati.

Un city suv compatto

Con un ampio spazio in dimensioni compatte e una tecnologia sempre più avanzata, la nuova T-Cross è pensata per accompagnare l’utente negli spostamenti quotidiani e nel tempo libero. Il suv compatto, di casa Volkswagen, presenta delle migliorie dal punto di vista tecnico ed estetico rispetto alla versione precedente.

Il design esterno è stato affinato, con nuovi fari a led e gruppi ottici posteriori a led di serie. Inoltre, l’abitacolo presenta un’inedita plancia con materiali di qualità superiore e una nuova generazione di sistemi di infotainment. Tre gli allestimenti tra cui scegliere ci sono Life e le due versioni top di gamma Style, dallo stile più elegante, e R-Line, caratterizzata da un’estetica dinamica. Ora sono disponibili anche tre nuovi colori di carrozzeria: Grape Yellow, Clear Blue metallizzato e Kings Red metallizzato.

Proseguendo con gli interni, l’abitacolo della nuova T-Cross convince per la sua configurazione dei comandi ergonomica e intuitiva. In occasione dell’aggiornamento di prodotto, grande attenzione è stata posta nel miglioramento della qualità delle finiture della vettura. Materiali morbidi sono stati impiegati in particolare nelle aree di contatto e utilizzo più di frequenti, ossia sui pannelli porta e sull’intera plancia.

La rivoluzione che ha riguardato gli interni deriva anche della completa digitalizzazione della strumentazione di bordo, che prevede un digital cockpit da 8 o 10,25 pollici, a seconda degli allestimenti, un nuovo volante multifunzione, l’integrazione smartphone di App-Connect wireless per Android Auto e Apple CarPlay, le interfacce USB-C e il Park Assist anteriore e posteriore.

Lo spazio a bordo è inoltre ben organizzato per un massimo di cinque persone, grazie a un sedile posteriore che può scorrere in senso longitudinale di 140 mm e un vano bagagli flessibile. La T-Cross offre una capacità del bagagliaio compresa tra 385 e 455 litri se caricata fino all’altezza del sedile posteriore. Quando quest’ultimo è ribaltato, si crea una superficie di carico piatta con un volume di stivaggio fino a 1.281 litri.

Per offrire un veicolo ancora più funzionale, Volkswagen ha poi aumentato notevolmente il carico di traino della nuova T-Cross da 55 a 75 kg. Questi ulteriori 20 kg aumentano il carico massimo che può agire verticalmente sul giunto sferico rimovibile. Il nuovo suv tedesco offre quindi un maggiore margine di manovra per il traino di un rimorchio pesante ma, allo stesso tempo, viene aumentato anche il peso massimo consentito delle biciclette che possono essere trasportate su un portabici montato sul giunto a sfera, cosa particolarmente importante per il trasporto di e-bike. Tra gli altri contenuti di serie troviamo poi i cerchi in lega Nottingham da 16 pollici e la dotazione di assistente alla guida.