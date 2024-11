Lutech Stain: guidare la Digital Transformation nell'era dell'Industria 5.0

Con oltre trent’anni di esperienza nello sviluppo di software Mes e Mom, Lutech Stain è oggi un punto di riferimento per la digitalizzazione dei processi produttivi in diversi settori industriali. Recentemente entrata a far parte del Gruppo Lutech, l’azienda bresciana ha consolidato la sua offerta, proponendosi come partner strategico per le aziende che vogliono intraprendere la strada della Digital Transformation e Transizione 5.0.

Tra i clienti annovera gruppi come Gruppo Hug (Almag, Berna, Brawo), Gruppo Ori Martin, Gruppo Giva, Gruppo Silmar (Fondital, Valsir), Tubificio Arvedi, Lucchini Rs, Egm, Lindt & Sprüngli, Dn Automotive Italy, Mta, Caleffi, Gruppo Bonomi, Gewiss, Gessi, Silgan, Artsana, Zf-Trw, M.S Ambrogio, Fabbrica D’Armi Pietro Beretta, Witors, Streparava, Ursus e molti altri.

«Collaboriamo con alcune delle realtà più innovative e complesse del panorama industriale - afferma Morbi, Ceo di Lutech Stain -. Questo ci permette di testare costantemente le nostre soluzioni sul campo e di migliorarle, garantendo ai nostri clienti un vantaggio competitivo».

Oggi l’azienda ha sviluppato una suite standard e modulare che integra il Mes con i moduli per la qualità, logistica, manutenzione e tracciabilità, sia per il settore metal che manufacturing.

Negli ultimi anni, Lutech Stain ha introdotto una serie di innovazioni tecnologiche, tra cui Web+ Dati in Real Time per accedere al Mes da dispositivi mobile, e le Dashboard Web, che sfruttano la BI per consultare rapidamente enormi moli di dati.

Tra le novità più interessanti spicca Stain Energy 5.0, una soluzione innovativa per il monitoraggio dei consumi energetici. Questo investimento strategico rappresenta un passo avanti verso la Transizione 5.0, consentendo di monitorare in tempo reale i consumi associati a ogni macchina e turno, ottimizzando così i costi e migliorando l'efficienza produttiva.

Stain Energy 5.0 è una piattaforma semplice e integrata che permette di connettere i macchinari e certificare il risparmio energetico ai fini della Transizione 5.0. Tra le sue principali funzionalità troviamo: acquisizione in tempo reale dei dati di produzione, inclusi pezzi realizzati e tempi di lavorazione, oltre al consumo di energia elettrica e gas; associazione dei consumi a specifiche macchine, date, turni, articoli e ordini di produzione; analisi dettagliata dei consumi per articolo, macchina, data e turno; un’unica piattaforma per la raccolta dei dati di produzione e consumo.

Non solo Stain Energy 5.0 è ammortizzabile attraverso il piano Industria 5.0, ma rappresenta anche un investimento strategico per accedere a ulteriori agevolazioni, come i pannelli fotovoltaici e la formazione. In aggiunta al software, Lutech Stain offre un pacchetto completo che include hardware, installazione e consulenza Esg per valutare il consumo energetico, identificare opportunità di efficienza e implementare soluzioni sostenibili.

Questa offerta integrata garantisce alle aziende una transizione fluida verso l'Industria 5.0, con vantaggi concreti e duraturi.

La forza di un grande gruppo: il Gruppo Lutech è in grado di supportare ogni aspetto della digital transformation (AI, Cyber security, Erp, Plm, Digital Twin, Iot, Cloud, Smart Manufacturing), fornendo un servizio a 360 gradi per la continuità digitale delle aziende.

«Far parte del Gruppo Lutech ci permette di mantenere il nostro tradizionale approccio pragmatico e diretto, ma con la forza di un grande gruppo alle spalle, possiamo proporci come partner a 360 gradi per la continuità digitale delle aziende manifatturiere e guidarle verso un futuro più efficiente e sostenibile», afferma Morbi.