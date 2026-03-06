Lumalux evolve: nuova formula 2026 e spaccio aziendale

Da realtà digitale a punto di riferimento nel panorama skincare italiano. Lumalux, brand nato a Brescia e specializzato in cosmetici ad alta concentrazione di bava di lumaca biologica italiana, continua il proprio percorso di crescita con importanti novità per il 2026.

Nel corso del 2025, l’azienda ha superato le 50.000 unità vendute del proprio kit viso principale, consolidando una community di clienti fidelizzati in tutta Italia. Un risultato raggiunto senza passare dalla grande distribuzione, ma attraverso una crescita interamente online, che testimonia la solidità del progetto e la continuità di sviluppo del brand.

Per il 2026 viene presentata una nuova evoluzione della formula, mantenendo inalterati i principi che ne hanno decretato il successo: alta concentrazione di attivi, semplicità di utilizzo e qualità certificata.

La formula 2026 introduce un’ottimizzazione degli ingredienti funzionali con l’inserimento di nuovi attivi cosmetici mirati, migliorando ulteriormente efficacia e resa sulla pelle, pur mantenendo le percentuali elevate di bava di lumaca biologica italiana che caratterizzano Lumalux fin dalla sua nascita.

Parallelamente all’evoluzione del prodotto, Lumalux ha avviato un restyling completo della propria sede operativa. Gli spazi sono stati ripensati per sostenere la crescita aziendale e migliorare la gestione logistica e il servizio clienti, elemento che rappresenta uno dei punti di forza riconosciuti dagli utenti.

La novità più significativa arriverà in primavera con l’apertura di uno spaccio aziendale all’interno della sede, uno spazio dedicato che permetterà ai clienti di acquistare direttamente in loco, conoscere meglio il prodotto e avere un contatto diretto con il team.

«Abbiamo sempre creduto nella qualità e nella continuità –, spiega Mirko Bossoni, responsabile commerciale dell’azienda –. La nostra crescita è stata esponenziale ma solida. Investire nella sede e aprire uno spazio dedicato ai clienti è una scelta che rafforza il legame con il territorio».

Con questa nuova fase, Lumalux punta a consolidare ulteriormente la propria posizione nel settore della cosmetica funzionale, continuando a sviluppare prodotti ad alta concentrazione e mantenendo un rapporto diretto e trasparente con i propri clienti.

Per ulteriori informazioni sull’azienda e sui prodotti Lumalux, è possibile consultare il sito ufficiale: www.lumalux.it