Lumalux amplia la linea con un nuovo prodotto con bava di lumaca

La natura è da sempre una grande alleata per l’essere umano, anche quando si parla di bellezza. A concretizzare questo pensiero sono Mirko Bossoni e Mattia Morghen, i due fondatori del marchio Lumalux. La loro azienda, con sede a Trenzano, si distingue per l'adozione di una particolare soluzione efficace e amica dell'ambiente: tutti i prodotti sono infatti a base di bava di lumaca pura biologica, un'usanza conosciuta da millenni ma che negli ultimi anni sta vivendo letteralmente una seconda vita, grazie anche a Lumalux.

Base senza eguali

L’idea che sta alla base è semplice e funzionale: utilizzare la bava di lumaca. Si tratta della secrezione che questi animali producono naturalmente per agevolare il loro movimento, ma anche per velocizzare la cicatrizzazione delle escoriazioni che si procurano strisciando sul terreno. In più, diversi studi scientifici hanno dimostrato che la bava di lumaca è ricchissima di proprietà: il contenuto in vitamine, proteine, collagene e allantoina la rende una base perfetta per i prodotti cosmetici.

Sulla base di queste conoscenze, Bossoni e Morghen hanno deciso di dare il via a Lumalux, un'impresa giovane che punta a trasmettere una serie di valori basati sulla qualità e sul rispetto per l'ambiente. Ogni prodotto è infatti realizzato con una significativa quantità di bava di lumaca: il siero ne è composto per il 98%, mentre la crema per il 75%.

La selezione della materia prima, oltretutto, viene svolta seguendo criteri rigorosi e sostenibili: tra i partner commerciali ci sono esclusivamente allevamenti italiani di chiocciole che adottano una politica «cruelty free» certificata. Tutto ciò, oltre a garantire il massimo benessere degli animali, assicura la produzione di una bava di altissima qualità e al 100% biologica.

Soddisfazione certificata

Affidarsi ai cosmetici Lumalux è una scelta vincente. I pareri di chi li ha provati sono davvero positivi: dopo poche settimane di trattamento i risultati sono tangibili, come dimostrano l'aspetto esteriore e la salute della pelle di chi usa questi prodotti. Le creme e i sieri a base di bava di lumaca sono ideali per qualsiasi tipo di epidermide e possono essere utilizzati sia dalle donne che dagli uomini.

Per realizzare i sieri e le creme di Lumalux, alla bava di lumaca vengono aggiunti degli ingredienti di altissima qualità, anche in questo caso naturali al 100%: si parla di aloe vera, burro di karite e curcuma, ma anche acido ialuronico, vitamina E e bacche di goji. Il tutto allo scopo di dare vita prodotti efficaci e privi di effetti collaterali, da impiegare anche sulla pelle più delicata.

Cruciale, per ottenere esiti soddisfacenti, è spalmare questi cosmetici sulla pelle per almeno sei mesi. Terminato questo periodo è possibile toccare con mano la loro efficacia: la bava di lumaca rappresenta un valido alleato contro l'acne giovanile, oltre a rendere meno evidenti rughe, inestetismi e altri problemi legati al trascorrere del tempo. I prodotti Lumalux possono quindi essere usati a ogni età, offrendo risultati sempre straordinari.

Ultimo arrivo

L’ultimissima novità in casa Lumalux riguarda il nuovo prodotto lavaviso, l’unico detergente struccante sul mercato con bava di lumaca biologica al primo posto degli ingredienti. Per massimizzare i benefici, la formula è stata arricchita con ulteriori estratti puri rispetto agli altri articoli. Si fa riferimento ad aloe vera, idratante, emolliente e cicatrizzante, al sodio Pca, super attivo idratante, ideale anche per pelli sensibili, e all’ortica, che riduce il sebo in eccesso ed è utile contro le dermatiti. Ma ci sono anche la malva, che aiuta a contrastare acne, eczemi e arrossamenti della pelle, la vite rossa, che riduce gli effetti dei radicali liberi e ritarda l’invecchiamento cutaneo, e il goji, potente ricostituente della pelle.

I punti di forza del lavaviso sono evidenti: porta ad avere una pelle pulita e morbida fin dalla detersione e la prepara al meglio per ricevere siero e crema del marchio.

Visitando il sito www.lumalux.it è possibile conoscere tutti i dettagli di questo nuovo prodotto Lumalux, così come di tutti gli altri, e ordinarli direttamente a casa propria. L'azienda può inoltre contare su un servizio consumatori efficiente ed è in grado di evadere l'ordine in sole 24 ore.

Lumalux è infine presente anche sui social network Facebook e Instagram, alle pagine www.facebook.com/Lumaluxbavadilumaca/ e www.instagram.com/lumaluxitaly/.