Lonati Anglo-American School, non solo inglese: una scuola che prepara al mondo

Studiare l’inglese, oggi come oggi, per i più giovani è imprescindibile. Perché non iniziare fin da piccoli allora, giocando, imparando e studiando? Ad aprire le porte a genitori e studenti è la Lonati Anglo-American School (LAAS), scuola dell’infanzia, primaria e secondaria non paritaria situata alle porte di Brescia, dal 2013 Laas un punto di riferimento per la crescita delle nuove generazioni. Le iscrizioni sono aperte e la scuola ha in programma tre open day (il 23 ottobre, 4 dicembre e 15 gennaio): un’occasione unica per conoscere la struttura e l’offerta formativa della scuola nata dalla volontà del signor Ettore Lonati e sua moglie Donatella Meneghini e successivamente portata avanti dal Gruppo Lonati che ha come mission quella di offrire un ambiente educativo bilingue che combina l’apprendimento in lingua inglese con una forte connessione alla cultura italiana.

L’inglese fin dalla tenera età

La Lonati Anglo-American School (offre un percorso didattico che accompagna i giovani studenti dai 2 anni, con lo Springarten, fino ai 18 anni con l'International High School for Innovation. La scuola dell’infanzia e la primaria sono International Baccalaureate World Schools e offrono il Primary Years Programme da Kindergarten a Grade 6 (rivolgendosi agli studenti di età compresa tra i 3 e gli 11 anni).

Dal 2013 Laas è un punto di riferimento per la crescita delle nuove generazioni

Nella scuola secondaria di primo grado, invece, le lezioni sono progettate affinché gli alunni possano superare l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex esame di terza media per gli studenti italiani). Da quest’anno accademico, inoltre, prende il via l’International High School for Innovation, nuovo liceo che rappresenta il percorso ideale per formare i nuovi cittadini del mondo. Le lingue di competenza, oltre all’inglese che rappresenta il filo conduttore dell’intera proposta educativa, includono l’italiano, per consentire agli studenti di sviluppare il bilinguismo, lo spagnolo e il cinese. Oltre allo studio delle lingue straniere, saranno offerte materie volte a stimolare e incuriosire la creatività e la curiosità dei ragazzi, come la robotica e l’intelligenza artificiale.

Un liceo personalizzato

La particolarità che contraddistingue la LAAS International High School for Innovation è la personalizzazione del progetto formativo in base alle caratteristiche e competenze di ogni studente. Inoltre, sarà possibile partecipare a programmi di scambio di gemellaggio con altre scuole in Europa e nel mondo, in particolare in nazioni come Inghilterra, Stati Uniti, Spagna ed in Cina in particolare a Shanghai, per promuovere non solo l’apprendimento delle lingue, ma anche l’arricchimento culturale.

La festa per l’anniversario dei 10 anni della fondazione

«Il nostro liceo guiderà gli studenti alla scelta del loro futuro – sottolinea Beatrice Zanotti, preside della scuola -. In particolare, il percorso che abbiamo delineato, permetterà ai ragazzi di crescere imparando le lingue straniere sin dai primi anni di età. Oltre a garantire massima attenzione alla lingua italiana, il nostro istituto concede agli studenti la possibilità di apprendere tutte le materie anche in inglese".

Infine, la scuola partecipa attivamente all’interno della propria comunità e nel mondo, collaborando con diverse scuole, organizzazioni e fondazioni che condividano la stessa visione educativa. Il tutto in una logica di campus: la scuola è dotata di una spaziosa biblioteca a due piani, di auditorium da 187 sedute, di una spaziosa sala da pranzo e di una palestra completamente attrezzata, di un giardino d'inverno (winter garden) per il gioco al coperto durante i mesi più freddi.

www.laaslonati.org