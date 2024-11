Liceo Guido Carli: una proposta formativa al passo con i tempi

Per preparare gli adulti di domani a un mondo in continua evoluzione occorre una scuola che sia al passo con i tempi, che non insegni esclusivamente le nozioni racchiuse nei libri, ma che sappia sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie, che incoraggi a sviluppare un pensiero critico e un metodo, e che permetta di sperimentare.

Il Liceo internazionale per l'impresa Guido Carli si propone proprio questi obiettivi, e mira a raggiungerli mettendo al centro del proprio sistema educativo gli studenti, il loro benessere, le loro ambizioni, riconoscendone i meriti e valorizzandone i talenti.

«Every day is an open day» è il motto dell'istituto, che tutti i giorni apre le porte alle famiglie e ai ragazzi che stanno prendendo in considerazione di iscriversi per continuare il proprio percorso di studi dopo le scuole medie. Il preside accompagna i suoi ospiti alla scoperta della scuola e spiega l'offerta formativa e gli indirizzi presenti al Liceo Guido Carli.

In più, nelle prossime settimane, nell'istituto ci saranno delle giornate di Open Stage alle quale i ragazzi possono aderire previa iscrizione. Il 19 e il 28 novembre e il 9 dicembre, i giovani potranno prendere parte a laboratori a numero chiuso – con gruppi di massimo 22 partecipanti – della durata di due ore, durante i quali verranno inclusi in attività ludico didattiche orientate a far scoprire il modello educativo alla base della scuola e approcciarsi in modo divertente alla matematica, all'italiano e all'inglese.

Gli indirizzi di studio

Il Liceo Guido Carli ha un'offerta formativa ricca, che risponde alle sfide e alle esigenze della contemporaneità grazie al profondo legame che l'istituto ha saputo stringere con le imprese del territorio, le università e i centri di ricerca, all'uso delle tecnologie e all'importanza che viene data all'informatica, alle lingue straniere e alle esperienze all'estero.

Gli indirizzi ai quali è possibile iscriversi sono:

Liceo Scientifico – Economico sociale , con durata quadriennale , che prevede un potenziamento nell'area STEM, in ambito economico-giuridico e linguistico (con seconda lingua obbligatoria)

, con durata , che prevede un potenziamento nell'area STEM, in ambito economico-giuridico e linguistico (con seconda lingua obbligatoria) Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate , percorso quinquennale con un forte impianto laboratoriale e potenziamento nelle aree economico-internazionale, informatico e biomedico

, percorso quinquennale con un forte impianto laboratoriale e potenziamento nelle aree economico-internazionale, informatico e biomedico Liceo delle Scienze umane – opzione Economico-sociale, della durata di cinque anni e con un forte accento sullo studio delle lingue e una caratterizzazione nel TED (Transizione Ecologica e Digitale) nelle materie socio economiche.

L'istituto prepara anche per l'ottenimento di certificazioni informatiche EIPASS, e linguistiche, con percorsi di preparazione idonei per i test IELTS, First, DELE, DELF, Goethe, SAT.

Un metodo pluridisciplinare

Elemento caratterizzante della scuola è poi il metodo formativo.

«Il Carli si distingue per l'adozione di un approccio didattico pluridisciplinare, fondamentale per lo sviluppo di competenze trasversali negli studenti. L'integrazione di saperi provenienti da diverse discipline consente agli studenti e alle studentesse di acquisire conoscenze specifiche e, insieme, di sviluppare una visione complessa e articolata della realtà. Abbiamo attivato esperienze di compresenza in particolare tra le docenti di filosofia, scienze e inglese, momenti particolarmente significativi che hanno contribuito a creare un ambiente di apprendimento profondo e stimolante», spiega il preside Andrea Bernesco Làvore. Un approccio, questo, che permette agli studenti di sviluppare maggiori abilità di pensiero e di arrivare ben preparati alla maturità, basata proprio sulla compenetrazione tra le varie discipline.

Per prenotare una visita presso la sede dell'istituto, in via Stretta 175 a Brescia, si può chiamare il numero 030-221086 o scrivere una e-mail a segreteria@liceoguidocarli.eu.