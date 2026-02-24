Le tematiche ESG interpretate in chiave locale

Tradurre le tematiche ESG in azioni concrete a supporto del territorio. In un contesto nel quale le questioni relative alla sostenibilità ambientale, al fronte Social e alla Governance, trovano sempre più ampia eco in ogni ambito, si pone la questione di come queste possano essere concretamente tradotte in iniziative destinate a famiglie e imprese.

È questo il senso dell’impegno di BTL Banca del Territorio Lombardo sui temi della sostenibilità e del cambiamento climatico che passa oggi da una serie di fronti. Strumenti di risparmio certificati, finanziamenti «green» e un’attenzione ai temi della protezione assicurativa a copertura dei cambiamenti climatici, iniziative di educazione finanziaria e collaborazioni per «fare rete» sul territorio nell’ambito della salute e della previdenza, della cultura e della sostenibilità ambientale, l’impegno sui temi dell’inclusione e della parità di genere.

I tre fronti di impegno

Attenzione in chiave ESG al settore agricolo

Tre i fronti in particolare sui quali la banca ha deciso di impegnarsi in chiave ESG. La finanza e l’ambito assicurativo, innanzitutto, con l’offerta di prodotti di investimento capaci di accogliere la sempre più massiccia predisposizione e sensibilità della clientela verso strumenti che investono in ambiti certificati «green» o eticamente sostenibili e prodotti assicurativi che coprano il rischio sul fronte degli effetti del cambiamento climatico.

Calamità naturali sempre più frequenti quali alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni rappresentano infatti una minaccia sempre più grave per le imprese, con l’Italia che si caratterizza come uno dei Paesi europei con il più alto rischio sismico e di dissesto idrogeologico con quasi il 94% dei Comuni a rischio. In questi Comuni operano 4,5 milioni di imprese e solo una parte di questi risulta assicurato per gli eventi catastrofali. Tradurre le tematiche ESG in chiave locale in questo caso significa non solo limitarsi a offrire prodotti assicurativi, ma anche promuovere una cultura e una diffusa consapevolezza di famiglie e imprese sul tema della copertura dai rischi relativi al cambiamento climatico.

Secondo ambito è quello del credito, con forme di finanziamento che - come nel caso del nuovo mutuo Next Green - incentivano e premiano investimenti immobiliari di riqualificazione energetica. Un impegno che intende indirizzare il mercato verso soluzioni che vanno nella direzione di accompagnare concretamente famiglie e imprese nella transizione energetica.

Particolare attenzione in chiave ESG va oggi riservata al settore agricolo, chiamato fin da ora a innalzare significativamente il suo tasso tecnologico e digitale, la sua interconnessione con il comparto industriale, nella produzione di energia e di prodotti (non alimentari) riciclabili, con l’imperativo di contribuire allo sviluppo di un contesto produttivo più sostenibile.

In questo senso BTL Banca del Territorio conferma l’attenzione verso il settore primario che parte da uno storico legame con il mondo agricolo e che guarda al futuro, alle sfide che riguardano il settore e il suo territorio. Grazie all’esperienza consolidata ed alla profonda comprensione delle esigenze specifiche di questo settore, BTL è impegnata a offrire un servizio dedicato di consulenza e una vasta gamma di strumenti per aiutare le imprese agricole a cogliere le nuove opportunità che si prospettano anche in vista della transizione verso un’economia sostenibile e digitale.

L’impegno della banca, infine, si esplica nelle numerose iniziative promosse sul territorio e nei riguardi di soci e clienti per promuovere una sempre più diffusa consapevolezza dei temi ESG, che si traduce quotidianamente in iniziative e convegni sul fronte dell’educazione finanziaria nelle scuole, delle tematiche ambientali e sociali, dell’inclusione e parità di genere, in collaborazione con una rete di partner di eccellenza costruito negli anni sul territorio bresciano e lombardo.

La relazione al centro

La sede BTL

Il fenomeno paventato da almeno un decennio della cosiddetta «desertificazione bancaria» (ovvero di intere aree del territorio non più coperte da una presenza fisica degli sportelli bancari) sta oggi giungendo a compimento. Un disimpegno che si concretizza nella chiusura di filiali, alcune storiche che, in qualche caso, sta creando significativi disagi alle comunità locali che si vedono da un giorno all’altro sprovviste di servizi bancari. Soprattutto mettendo in difficoltà alcune tipologie di clientela «fragili», ovvero meno attrezzate all’utilizzo dei soli canali digitali, o che richiedono ancora una presenza di personale qualificato che li segua nei servizi bancari.

Segna un punto qualificante in questa direzione l’investimento della banca nella consulenza e nel presidio fisico del territorio su un’area di competenza che si estende dall’hinterland milanese lungo la direttrice della A4, per giungere alla Franciacorta e alla Bassa Bresciana, la città di Brescia fino al lago di Garda e alla Valle Sabbia. Oggi la rete vendita di BTL conta 66 filiali distribuite su un territorio che spazia dalla città di Milano (due le filiali nel capoluogo lombardo), Bergamo, e Brescia che vede sul territorio provinciale ben 48 filiali (8 le filiali nella sola città di Brescia). Sono oltre 80.000 i clienti e 11.000 i soci.

Una banca di riferimento per il territorio bresciano e lombardo in grado di rispondere in modo compiuto alle esigenze di famiglie e imprese dentro un mercato sempre più dinamico e diversificato. Questo il percorso che ha portato BTL a divenire una realtà bancaria a tutto tondo avendo come presupposto l’investimento sulla filiale come luogo di relazione con il cliente e la capacità di proporre un supporto di consulenza a tutto tondo.

«Nell’epoca in cui la sostenibilità ambientale, la sensibilità verso i temi sociali e di inclusione, e le buone pratiche di governance – chiariscono il Presidente di BTL Renato Facchetti e il DG Matteo De Maio - hanno conquistato l’attenzione del mondo economico e bancario, il ruolo di una realtà bancaria locale quale è BTL Banca del Territorio Lombardo si conferma centrale nel tradurre queste tematiche nella quotidianità di famiglie e PMI. Fondamentale per noi è stato il lavoro per far confluire la storica mission di supporto alle comunità locali della banca alle nuove esigenze che emergono dalle tematiche ESG con la concretezza che ci caratterizza».